На щиті повертається воїн з Кременчуччини Микола Банніков

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На російсько-українській війні загинув військовий Микола Банніков. Захисник України родом з Семенівської громади Кременчуцького району.

Микола Іванович Банніков народився 12 червня 2001 року в с. Бурбине у багатодітній родині. У 2008 році пішов до першого класу Пузирівської ЗОШ І-ІІ ст. Пізніше продовжив навчання в Худоліївській ЗОШ І-ІІІ ст. Особливо захоплювався футболом і волейболом. Був веселим, компанійським юнаком.

У 2019 році Микола закінчив навчання у школі. Потім працював на будівництві у Києві. Далі в його біографії — строкова служба в лавах Збройних Сил України. У березні 2022 року хлопець став на захист територіальної цілісності України в боротьбі з російським агресором.

— Сумна звістка прийшла до наших сердець — захищаючи нашу землю від російського агресора, загинув наш земляк, випускник нашої школи — Микола Банніков. Лише чотири роки минуло, як закінчив школу. Попереду в тебе було таке омріяне, доросле життя, яке ти хотів прожити під мирним небом.Але все змінилось. Я ніколи не думала, що прийдеться писати такі слова про наших дітей. Тобі, Миколко, ще б довго жити й радіти життю, та ворожа куля забрала в тебе життя. Спочивай з миром, наш Герой! Ти залишися назавжди у наших серцях. Слава Герою! - написала Світлана Махно на сторінці Худоліївський ЗЗСО.