На щиті повертається воїн з Кременчуччини Микола Банніков

На російсько-українській війні загинув військовий Микола Банніков. Захисник України родом з Семенівської громади Кременчуцького району.
Микола Іванович Банніков народився 12 червня 2001 року в с. Бурбине у багатодітній родині. У 2008 році пішов до першого класу Пузирівської ЗОШ І-ІІ ст. Пізніше продовжив навчання в Худоліївській ЗОШ І-ІІІ ст. Особливо захоплювався футболом і волейболом. Був веселим, компанійським юнаком.
У 2019 році Микола закінчив навчання у школі. Потім працював на будівництві у Києві. Далі в його біографії — строкова служба в лавах Збройних Сил України. У березні 2022 року хлопець став на захист територіальної цілісності України в боротьбі з російським агресором.
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