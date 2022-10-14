На війні загинув захисник з Кременчуцького району Анатолій Кучеренко

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12 жовтня у Кременчуцькому районі попрощалися із захисником Анатолієм Володимировичем Кучеренком. Загинув Анатолій виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. 19 вересня о 21.20 у лісі, поблизу населеного пункту Новоселівка, Краматорського району Донецької області, потрапивши під артилерійський обстріл та отримавши поранення несумісні з життям, наш земляк — солдат Кучеренко Анатолій Володимирович віддав своє життя в ім’я України.

Народився Анатолій 3 січня 1992 року в селі Йосипівка Новогалещинської громади Кременчуцького району. Свою першу освіту здобув у школі села Піски, а після її закінчення вступив до Вищого професійного училища №7 у Кременчуці, згодом в Кременчуці влаштувався на роботу.

З самого малечку він в усьому допомагав своїй мамі, був добрим, привітним, вихованим, мав багато друзів і, як кожна молода людина, складав плани на майбутнє.

Після повномасштабного наступу росії Анатолій добровільно з’явився до центру комплектування, а вже 3 липня він був призваний на військову службу по мобілізації.