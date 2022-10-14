Кременчужанка скаржиться, що на заправці поруч з її домом не вимикають світло коли лунає сирена

До нашої редакції звернулася кременчужанка Ольга, яка поскаржилася на порушення світломаскування під час повітряної тривоги на АЗК БРСМ-Нафта на проспекті Лесі Українки, 100.
— Вчора о 19.31 було оголошено повітряну тривогу. У ЗМІ (телеграм-канал «Вибухи») була опублікована інформація про дрони-камікадзе і БПЛА над територією області. По проспекту Лесі Українки, 100 розташована АЗК БРСМ-Нафта. Світло там не вимикалось протягом усієї тривоги. Дзвінок на гарячу лінію не приніс результатів — оператор здивувалась, не могла знайти у переліку заправку, потім просто сказала, що дзвінок прийнято.
Навпроти АЗС прямо через дорогу розташовані житлові будинки й ще одна АЗС мережі ОККО. Такий собі бермудський трикутник для мешканців: якщо ведеться розвідка за допомогою БПЛА, існує вірогідність, що заправка може бути сприйнята як потенційно небезпечний об'єкт і ціль для ураження, що автоматично наражає на небезпеку мешканців прилеглих будинків, — розповіла Ольга.
Згодом їй зателефонувала директорка заправки й пообіцяла, що подібні випадки не повторяться.
Відповідь на це питання дали у Кременчуцькій районній військовій адміністрації — контролювати дотримання спеціального режиму світломаскування має Національна поліція.
У Кременчуцькому районному управлінні поліції підтвердили, що після дзвінка на лінію 102 протягом 5-7 хвилин виїжджає наряд поліції, який припиняє протиправні дії.
Нещодавно ми писали, що Кременчуцька РВА закликає керівників територіальних громад скоротити споживання електроенергії, а ввечері міський голова Віталій Малецький заявив, що освітлення на вулицях Кременчука поки що не буде.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер