Кременчужанка скаржиться, що на заправці поруч з її домом не вимикають світло коли лунає сирена

До нашої редакції звернулася кременчужанка Ольга, яка поскаржилася на порушення світломаскування під час повітряної тривоги на АЗК БРСМ-Нафта на проспекті Лесі Українки, 100.

— Вчора о 19.31 було оголошено повітряну тривогу. У ЗМІ (телеграм-канал «Вибухи») була опублікована інформація про дрони-камікадзе і БПЛА над територією області. По проспекту Лесі Українки, 100 розташована АЗК БРСМ-Нафта. Світло там не вимикалось протягом усієї тривоги. Дзвінок на гарячу лінію не приніс результатів — оператор здивувалась, не могла знайти у переліку заправку, потім просто сказала, що дзвінок прийнято.

Навпроти АЗС прямо через дорогу розташовані житлові будинки й ще одна АЗС мережі ОККО. Такий собі бермудський трикутник для мешканців: якщо ведеться розвідка за допомогою БПЛА, існує вірогідність, що заправка може бути сприйнята як потенційно небезпечний об'єкт і ціль для ураження, що автоматично наражає на небезпеку мешканців прилеглих будинків, — розповіла Ольга.