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Кременчук

Кременчужанка скаржиться, що на заправці поруч з її домом не вимикають світло коли лунає сирена

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 379 Коментарів: 1

 

Що робити, якщо під час повітряної тривоги поруч із вами не дотримуються режиму світломаскування

До нашої редакції звернулася кременчужанка Ольга, яка поскаржилася на порушення світломаскування під час повітряної тривоги на АЗК БРСМ-Нафта на проспекті Лесі Українки, 100.

— Вчора о 19.31 було оголошено повітряну тривогу. У ЗМІ (телеграм-канал «Вибухи») була опублікована інформація про дрони-камікадзе і БПЛА над територією області. По проспекту Лесі Українки, 100 розташована АЗК БРСМ-Нафта. Світло там не вимикалось протягом усієї тривоги. Дзвінок на гарячу лінію не приніс результатів — оператор здивувалась, не могла знайти у переліку заправку, потім просто сказала, що дзвінок прийнято.

Навпроти АЗС прямо через дорогу розташовані житлові будинки й ще одна АЗС мережі ОККО. Такий собі бермудський трикутник для мешканців: якщо ведеться розвідка за допомогою БПЛА, існує вірогідність, що заправка може бути сприйнята як потенційно небезпечний об'єкт і ціль для ураження, що автоматично наражає на небезпеку мешканців прилеглих будинків, — розповіла Ольга.

 

Згодом їй зателефонувала директорка заправки й пообіцяла, що подібні випадки не повторяться.

— Хто-небудь у місті слідкує за дотриманням вимог безпеки під час оголошення повітряної тривоги (світломаскування)? — поставила актуальне питання Ольга.

Відповідь на це питання дали у Кременчуцькій районній військовій адміністрації — контролювати дотримання спеціального режиму світломаскування має Національна поліція.

У Кременчуцькому районному управлінні поліції підтвердили, що після дзвінка на лінію 102 протягом 5-7 хвилин виїжджає наряд поліції, який припиняє протиправні дії.

 

Нещодавно ми писали, що Кременчуцька РВА закликає керівників територіальних громад скоротити споживання електроенергії, а ввечері міський голова Віталій Малецький заявив, що освітлення на вулицях Кременчука поки що не буде. 

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: світломаскування порушення заправка повітряна тривога національна поліція
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Коментарі: 1

330
Andron777:
Сьогодні, 10:24

Думаю, що в 21-му сторіччі при наявності приборів нічного бачення, GPS та ін. винаходів, нічне освітлення немає ніякого значення. 


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