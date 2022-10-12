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Кременчук, Надзвичайні новини

Кременчуцька РВА закликає керівників територіальних громад скоротити споживання електроенергії

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1

 

Ніхто не має залишатися байдужим — треба економити електроенергію самим та вимагати цього від очільників громад

Внаслідок пошкодження державної електроенергетичної інфраструктури після масованого ракетного обстрілу російської армії 10-го жовтня в Україні  закликають економити електроенергію, особливо у вечірні години. В Україні призупинили роботу деякі підприємства, зокрема компанія Ferrexpo. Вчора у Кременчуці повідомили про введення графіку відключення електроенергії, розробленому АТ «Полтаваобленерго». Сьогодні, 12 жовтня, через дефіцит потужностей в енергосистемі зранку відключили електропостачання у деяких районах міста.

На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка журналісти запитали щодо невиправданого у такій ситуації використання вуличного освітлення в Кременчуці у вечірні часи. Називали освітлення парків, вулиць та інших громадських місць, де ввечері майже не буває людей.

Відповідаючи на ці запитання Олег Лєднік нагадав про ракетні удари ворога по Україні та те, що такі удари були нанесені й по об'єктах енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Він зауважив, що електроенергію потрібно економити й відповідний алгоритм дій для цього розроблений.

— Алгоритм є. Керівники територіальних громад його знають і мають з розумінням підходити до цієї важливої справи, щоб зменшити навантаження. Там, де можна – відключити вуличне освітлення, комунальні заклади та установи, особливо у вечірні години. Наше спільне завдання — максимально скоротити споживання електроенергії. Наскільки ефективно ми це спільно зможемо зробити залежить те, чи витримаємо ми цей підлий удар ворога. Тому, ніхто не повинен залишатися байдужим до цієї важливої справи, — зазначив Олег Лєднік.

Отже, якщо бачите вуличне світло у вечірній час в громадських місцях, де майже не буває людей і його використання непотрібне, вимагайте його виключення від посадовців органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо телефон «Служби допомоги мера Кременчука» — 1563. Служба працює цілодобово.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА економія електроенергія ракетний обстріл
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