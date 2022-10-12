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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини з’ясовує обставини ДТП, в якій травмований 82-річний мотоцикліст

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 110

 

На Миргородщині мотоцикл зіткнувся з автомобілем FORD

Вчора, 11 жовтня, в смт Шишаки Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Інформація про неї надійшла до сектору поліцейської діяльності №1 (Шишаки) миргородського райвідділу поліції близько 12.30. Наразі поліція з'ясовує обставини ДТП.

Про це повідомляє Відділ з комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши інформацію про автопригоду на місці події прибули слідчо-оперативна група сектору поліцейської діяльності смт Шишаки та спеціалісти-криміналісти.  

За попередньою інформацією слідства, сталося зіткнення автомобіля FORD, під керуванням 23-річної водійки з мотоциклом «Дельта», яким керував 82-річний дідусь.

— Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми отримав 82-річний водій мотоцикла. Його медики швидкої госпіталізували до Шишацької лікарні, — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП мотоцикліст
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