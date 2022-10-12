Поліція Полтавщини менш ніж за годину розшукала зниклу 14-річну дівчину у Київській області

Вчора, 11 жовтня, близько 15.00 до сектору поліцейської діяльності №1 в смт Машівка Полтавського районного управління поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про зникнення її 14-річної дочки. Поліція негайно розпочала пошуки дитини.
Про це повідомляє Відділ з комунікації поліції Полтавщини.
Жінка розповіла поліцейським, що близько 8.00 її донька вийшла з дому та до місця проживання не повернулась. На пошуки дитини негайно орієнтували максимальну кількість особового складу територіального підрозділу поліції. Одночасно з цим були надіслані орієнтування до підрозділів поліції сусідніх областей та контрольно-пропускних пунктів. І вже близько 15.30 патрульні поліцейські Бориспільського районного управління поліції встановили місцезнаходження дівчини. Вона їхала рейсовим автобусом до Житомирської області.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер