Поліція Полтавщини менш ніж за годину розшукала зниклу 14-річну дівчину у Київській області

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Вчора, 11 жовтня, близько 15.00 до сектору поліцейської діяльності №1 в смт Машівка Полтавського районного управління поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про зникнення її 14-річної дочки. Поліція негайно розпочала пошуки дитини.

Про це повідомляє Відділ з комунікації поліції Полтавщини.

Жінка розповіла поліцейським, що близько 8.00 її донька вийшла з дому та до місця проживання не повернулась. На пошуки дитини негайно орієнтували максимальну кількість особового складу територіального підрозділу поліції. Одночасно з цим були надіслані орієнтування до підрозділів поліції сусідніх областей та контрольно-пропускних пунктів. І вже близько 15.30 патрульні поліцейські Бориспільського районного управління поліції встановили місцезнаходження дівчини. Вона їхала рейсовим автобусом до Житомирської області.

— Наразі життю та здоров’ю неповнолітньої нічого не загрожує. Ювенальна поліція Полтавського райуправління повернула дитину матері та з’ясовує обставини й причини події, — йдеться у повідомленні.