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Кременчук

У Кременчуці не вмикатимуть вуличне освітлення - після нагадування обласної влади

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 92

 В області закликали кременчуцьких підприємців долучитись до економії електроенергії

У Кременчуці відучора перестали вмикати вуличне освітлення. Про це 12 жовтня повідомив міський голова Віталій Малецький. Щоправда, це рішення, як виявилось, міська влада прийняла після зауваження з боку обласної військової адміністрації. 

Річ у тому, що після масованого обстрілу України та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, у тому числі у Кременчуцькому районі, органи центральної влади закликали українців економити енергоресурси, аби підтримати державну енергосистему, і навіть ввели графік аварійних відключень.   

Графіка відключень електроенергії кременчужанам не нададуть, бо вони — аварійні

Проте 10, 11 та 12 жовтня  вуличне освітлення у Кременчуці не вимикали. Як повідомив Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час сьогоднішнього брифінгу, про економію міській владі довелося нагадувати. Власне, після зауваження і з'явилося повідомлення Віталія Малецького.

Лунін своєю чергою попросив мешканців області із розумінням поставитись до економії електроенергії та аварійних відключень та зазначив, що «це триватиме стільки, скільки потрібно». Крім того, він закликав підприємців — власників магазинів — вимикати на ніч холодильники із бакалією та оптимізувати по можливості роботу морозильних камер.

Кременчуцька РВА закликає керівників територіальних громад скоротити споживання електроенергії

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Автор: Олеся Данилова
Теги: електропостачання електроенергія вуличне освітлення
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