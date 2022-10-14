Українці через застосунок єППО можуть допомогти зенітникам збивати ворожі дрони та ракети

В Україні створили додаток для мобільних телефонів, який допоможе підрозділам ППО доповнити радіолокаційну інформацію про повітряну ціль для подальшого її знищення.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.
Для цього необхідно поставити додаток єППО на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою «Дії», натиснути «Тест», щоб переконатися, що все працює, і бути готовими сповістити зенітників про побачену загрозу.
Як працює додаток? Коли Ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон-камікадзе, треба відкрити єППО на смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку.
Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і летюча смерть буде збита.
Наразі застосунок єППО доступний для платформи Android. Також розробники займаються створенням версії для iOS. Її поява очікується за декілька тижнів.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер