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Кременчук, Путін проти українського народу

Українці через застосунок єППО можуть допомогти зенітникам збивати ворожі дрони та ракети

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 202

 

Застосунок єППО вже доступний для смартфонів на Android, а невдовзі буде створена версія для iOS

В Україні створили додаток для мобільних телефонів, який допоможе підрозділам ППО доповнити радіолокаційну інформацію про повітряну ціль для подальшого її знищення.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

— Андроід-версія додатка єППО, яку розробила конструкторська група «Технарі», пройшла верифікацію Гугла. Додаток вже доступний на плеймаркеті. Тепер кожний громадянин України може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони нашого неба, — ідеться в повідомленні.

 

Для цього необхідно поставити додаток єППО на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою «Дії», натиснути «Тест», щоб переконатися, що все працює, і бути готовими сповістити зенітників про побачену загрозу.

Як працює додаток? Коли Ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон-камікадзе, треба відкрити єППО на смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку.

Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і летюча смерть буде збита.

Наразі застосунок єППО доступний для платформи Android. Також розробники займаються створенням версії для iOS. Її поява очікується за декілька тижнів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ППО ЗСУ застосунок смартфони
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