Вчора 77 кременчужан вакцинувалися від COVID-19

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Вчора, 13 жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 77 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Протягом дня, щеплення отримали:

1 доза – 5;

2 доза – 7;

додаткова доза – 0;

1 бустерна доза – 61;

2 бустерна доза – 4.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 207;

2 дози отримали – 115 716;

додаткову дозу отримали – 63;

1 бустерну дозу отримали – 25 640;

2 бустерні дози отримали – 710.

Сьогодні у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що 13 жовтня 70 кременчужан захворіли на COVID-19.