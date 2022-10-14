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Кременчук, Спорт, Кременчук

У Кременчуці завершився футбольний турнір «Kremin Football League»

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 55

 

Вітаємо юних спортсменів

Цими вихідними завершився футбольний турнір «Kremin Football League» U-8, який розпочався ще перед повномасштабною російсько-українською війною. Участь у змаганнях взяли три команди: «Кремінь-2014», «Ягуар» та «Аметист» з Олександрії.

— Варто відзначити, що цей турнір розпочався ще взимку, але останній тур і нагородження команд змогли провести лише зараз!

Основним завданням було здобуття важливого досвіду та ігрової практики для малечі, а переможцями у цих змаганнях стали абсолютно всі учасники, — розповів тренер МФК «Кремінь» 2014 та організатор змагань Ярослав Здирко.

 

Тижнем раніше команда «Кремінь» 2014 провела матчеву зустріч у Горішніх Плавнях проти однолітків з команд «Гірник-Спорт» та «Чайка» Черкаси. Формат зустрічі передбачав по дві гри з кожним суперником. Підсумком ігор стали нічия, поразка з мінімальним рахунком та дві перемоги.

Висловлюємо подяку за гостинність господарям поля команді «Гірник-Спорт» та їх тренеру Пятіну Сергію Віталійовичу та всім, хто в цей час захищає нас на передовій!

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: МФК Кремінь
Теги: футбол Кремінь
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