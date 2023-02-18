Командир розвідників Віктор Данченко з Кременчуччини прийняв свій останній бій під Бахмутом

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Вчора, 17 лютого, попрощалися з військовим Віктором Данченком з Семенівської громади Кременчуького району. Віктор Данченко загинув 14 лютого в населеному пункті Часів Яр Донецької області. Відважне серце Воїна зупинили ворожі обстріли під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності нашої держави.

Старший солдат, командир 1-го розвідувального відділення в/ч А 3488 Віктор Анатолійович Данченко народився 4 листопада 1983 року у селі Очеретувате Семенівської територіальної громади.

- Відважний захисник служив у зоні АТО/ООС, пройшов крізь найстрашніше пекло російсько-української війни. Він був молодим, щирим, веселим, добрим, завжди готовим підставити своє плече. Віктор — до останнього був вірний військовій присязі, стоячи на захисті територіальної цілісності та незалежності своєї Батьківщини.

Наш священний обов'язок шанувати пам'ять тих, хто виборює свободу. На знак вдячності і глибокої шани за ратний подвиг велелюдна громада гідно із почестями провела полеглого Героя в останню путь.

Семенівський селищний голова Людмила Милашевич та начальник третього відділу Кременчуцького районного територіального центру комплекту та соціальної підтримки, підполковник Мирослав Волков висловили співчуття рідним та закликали свято берегти пам'ять про Героїв, які стали на захист держави. На знак пам'яті та любові присутні поклали квіти. Сльози нестримно котилися від нестерпного болю, жалю та скорботи за молодим обірваним життям, - йдеться у повідомленні Семенівської громади.

Щоб віддати данину пам'яті полеглому воїну, прийшли його односельці, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, однокласники, друзі, найближчі та найдорожчі люди.