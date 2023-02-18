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У недограному матчі «Кремінь-2» завершив виступ у Кубку Пожечевського

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 230

 Кременчуцька команда продовжує готуватися до відновлення чемпінату 

Футбольний клуб «Кремінь-2» завершив виступи в Кубку Пожечевського зіграв з сусіднім «Гірник-Спортом». Вчора, 17 лютого, матч відбувся на стдіоні «Кремінь-Арена». 

«Кремінь-2» – «Гірник-Спорт» - 1:1
Голи: Кучеренко 41 - Громенко 10
«Кремінь-2»: Третяк, ГНП, Курьяков, Ульянко (Купліванчук 42), Руднєв, Жданович, Курило, П’ятибрат, Горобець, Покась, Кучеренко.

Як повідомляє пресслужба «ГІрник-Спорт», суперники провели лише один тайм, а потім через велику кількість повітряних тривог команди вирішили не догравати другу половину. До цього на 10-й хвилині зустрічі «Гірник-Спорт» відкрив рахунок завдяки голу Владислава Громенка. Для форварда - це вже третій м’яч на турнірі.

Наприкінці першої половини «Кремінь-2» провів атаку, яку результативно завершив Максим Кучеренко - 1:1. Суперники цього поєдинку провели свої заключні матчі групового турніру, адже за результатами матчів двох попередніх турів втратили шанси на вихід до півфіналу змагання.

18 лютого Кремінь програв Дружбі у Зимовому Кубку ПФЛ. Матч відбувся у Кременчуці. Кремінь - ПФК Дружба Мирівка - 1:2.

Наступний матч «Кремінь-2» зіграє на виїзді у 4-му турі Зимового Кубку ПФЛ з київською командою «Лівий берег». Матч відбудеться 25 лютого.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Гірник-Спорт
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