Військові та родини полеглих бійців отримали сертифікати на квартири

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Серед них двоє воїнів з Полтавщини та родина одного загиблого бійця

Президент Володимир Зеленський вручив Героям України та родинам полеглих Героїв ще 30 сертифікатів на отримання квартир, про це пише у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Серед тих, хто їх отримав, двоє воїнів родом із Полтавщини — підполковник Євген Бова та майор Сергій Волинський. Також сертифікат передали рідним полеглого льотчика полковника Олександра Оксанченка», — йдеться у повідомленні.

Євген Бова обороняв Маріуполь, пройшов російський полон. Був нагороджений орденом «Золота Зірка».

Сергій Волинський випускник Кременчуцького військового ліцею. Командував підрозділом морських піхотинців під час оборони Маріуполя. Пройшов полон. Власник ордену «Золота Зірка».

Олександр Оксанченко — український льотчик родом з Миргорода. 24 лютого 2022 року робив бойові вильоти та відвертав на себе російську авіацію. Родині загиблого льотчика вручали орден «Золота Зірка». У Києві на честь льотчика перейменували вулицю. Також Олександру Оксанченку присвятили серію марок.