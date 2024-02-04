Слідом за дружиною: від поранень помер військовий з Кременчуччини Роман Пасічник

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 2 242

Двоє дітей за кілька днів втратили маму й тата

Від тяжких поранень помер військовослужбовець Роман Пасічник із Глобинської громади Кременчуцького району. 26 січня 2024 року у Київській клінічній лікарні від отриманих у місті Мирноград Донецької області поранень помер воїн Роман Григорович Пасічник.

Чоловік працював трактористом-машиністом Полтавазернопродукту. Майже рік служив у лавах Збройних Сил України.

Сиротами залишилися син Денис та донька Катерина, які на кілька днів раніше втратили й матір.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.