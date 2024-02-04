«Ми чекаємо на повернення своїх рідних» — у Кременчуці пройшла акція «Не мовчи! Полон вбиває!»

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 203

Сім'ї полонених захисників Маріуполя проводять подібні акції у різних містах України. Збираються, аби нагадати, що поки не всі військові повернулися додому

Сьогодні, 4 лютого, у сквері ім. Олега Бабаєва зібралися дружини, матері, просто небайдужі містяни, які чекають на повернення з полону захисників Маріуполя. Світлана — мама одного з «Азовців». Хлопець захищав Україну з 2015 року.

— Мій син «Азовець». Він захищав Маріуполь, згодом перебував на Азовсталі, був поранений. Останні відомості я дізналася вчора від військового, який повернувся нещодавно з полону. Востаннє він бачив мого сина 19 вересня 2022 року. Я сама чула сина востаннє 16 травня 2022 року. Нині він засуджений у ДНР, — розповідає жінка.

І хоча Координаційний штаб, який опікується обмінами полонених робить надзусилля, росіяни повертати додому «своїх» не поспішають, каже мама полоненого.

— Вони не хочуть забирати своїх полонених. Україна просто вмовляє, щоб забрали своїх громадян. Як показують останні два обміни, вони забирають тільки засуджених, тих, хто прийшов воювати на нашу землю з місць позбавлення волі. Жоден «Азовець» за цей час, поки ми проводимо акцію, не повернувся. Останній обмін Азовців був 6 травня 2023 року, — констатує Світлана.

Крім нагадування про військовополонених захисників Маріуполя, учасники акції вшанували пам’ять загиблих під час теракту в Оленівці.

— Сьогоднішня акція присвячена пам’яті жертв у Оленівці, де вбили 53 військових. 130 осіб були поранені. Багато з них досі знаходяться у полоні, скоро два роки, як вони там, — каже Світлана.