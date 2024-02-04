Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

«Ми чекаємо на повернення своїх рідних» — у Кременчуці пройшла акція «Не мовчи! Полон вбиває!»

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 203

 

Сім'ї полонених захисників Маріуполя проводять подібні акції у різних містах України. Збираються, аби нагадати, що поки не всі військові повернулися додому

Сьогодні, 4 лютого, у сквері ім. Олега Бабаєва зібралися дружини, матері, просто небайдужі містяни, які чекають на повернення з полону захисників Маріуполя. Світлана — мама одного з «Азовців». Хлопець захищав Україну з 2015 року.

 

— Мій син «Азовець». Він захищав Маріуполь, згодом перебував на Азовсталі, був поранений. Останні відомості я дізналася вчора від військового, який повернувся нещодавно з полону. Востаннє він бачив мого сина 19 вересня 2022 року. Я сама чула сина востаннє 16 травня 2022 року. Нині він засуджений у ДНР, — розповідає жінка.

І хоча Координаційний штаб, який опікується обмінами полонених робить надзусилля, росіяни повертати додому «своїх» не поспішають, каже мама полоненого.

 

— Вони не хочуть забирати своїх полонених. Україна просто вмовляє, щоб забрали своїх громадян. Як показують останні два обміни, вони забирають тільки засуджених, тих, хто прийшов воювати на нашу землю з місць позбавлення волі. Жоден «Азовець» за цей час, поки ми проводимо акцію, не повернувся. Останній обмін Азовців був 6 травня 2023 року, — констатує Світлана.

Крім нагадування про військовополонених захисників Маріуполя, учасники акції вшанували пам’ять загиблих під час теракту в Оленівці.

— Сьогоднішня акція присвячена пам’яті жертв у Оленівці, де вбили 53 військових. 130 осіб були поранені. Багато з них досі знаходяться у полоні, скоро два роки, як вони там, — каже Світлана.

Нагадаємо, нещодавно із російського полону повернулися 207 українських захисників. Серед звільнених — воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та поліцейські. 

Також «Кременчуцький ТелеграфЪ» підготував докладний матеріал про те, хто займається розшуком зниклих безвісти та військовополонених і куди звертатись кременчужанам у разі, якщо вони втратили зв'язок із рідними на фронті.


ПО ТЕМІ:

«28 липня нас підірвали — теракт в Оленівці»: захисник «Азовсталі» Кирило Масалітін
Україна повернула тіла 54 загиблих в Оленівці, триває ДНК-експертиза – Мінреінтеграції
Терористичний акт в Оленівці був спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї

0
Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук війна полонені
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх