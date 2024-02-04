Сім'ї полонених захисників Маріуполя проводять подібні акції у різних містах України. Збираються, аби нагадати, що поки не всі військові повернулися додому
Сьогодні, 4 лютого, у сквері ім. Олега Бабаєва зібралися дружини, матері, просто небайдужі містяни, які чекають на повернення з полону захисників Маріуполя. Світлана — мама одного з «Азовців». Хлопець захищав Україну з 2015 року.
І хоча Координаційний штаб, який опікується обмінами полонених робить надзусилля, росіяни повертати додому «своїх» не поспішають, каже мама полоненого.
Крім нагадування про військовополонених захисників Маріуполя, учасники акції вшанували пам’ять загиблих під час теракту в Оленівці.
Нагадаємо, нещодавно із російського полону повернулися 207 українських захисників. Серед звільнених — воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та поліцейські.
Також «Кременчуцький ТелеграфЪ» підготував докладний матеріал про те, хто займається розшуком зниклих безвісти та військовополонених і куди звертатись кременчужанам у разі, якщо вони втратили зв'язок із рідними на фронті.
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