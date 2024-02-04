«По реакції військових та цивільних ми бачимо, що сьогодні є місце гумору», — V.I.P. Тернопіль у Кременчуці

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Що думають про гумор під час війни, як адаптували репертуар до нової реальності та скільки зібрали гумористи на допомогу військовим — у матеріалі

2 лютого у міському Палаці культури публіку розважали гумористи колективу V.I.P. Тернопіль. Журналістам «Кременчуцького Телеграфа» вдалося поспілкуватися з командою.

Артисти переконані, що гумору під час війни є місце. Для людей цивільних це можливість не лише посміятися, а й «задонатити» на ЗСУ. А от для військових — можливість відпочити.

— Ми самі розуміємо, в якій реальності живемо зараз, відповідно, намагаємося зробити такий репертуар, щоб люди прийшли перевантажилися. Гумор для цивільних це одне, але ми ще виступали й для військових, ближче до передового краю. Там гумор теж потрібен, так хлопці хоч трішки відпочивають. Один військовий нам говорив, що так він відчув себе як вдома, — розповідають гумористи.

За останні два роки команда назбирала на потреби ЗСУ на понад 40 млн грн. Під час концерту зі сцени розігрують унікальні лоти. Для Кременчуцької публіки теж такі приготували.

— В нас є декілька лотів — це прапор, підписаний нашими хлопцями під Бахмутом. Крім того, ми звідти привезли тубус, з якого снаряд полетів по ворогу. Його розмалював художник. В нас є ще декілька варіантів, ми дивимося, наскільки зал щедрий, і приймаємо рішення про розіграш додаткових лотів, — говорить команда.

У Кременчуці гумористам вдалося зібрати майже 70 тис. грн для Збройних Сил. Ми запитали артистів, чи пам’ятають вони найдорожчий лот, який вдалося продати під час аукціону.



— Це був прапор України, підписаний Зеленським, Залужним та захисниками України. Це було у на аукціоні Чикаго, його купила Українка за 69 тис. доларів.

Щодо самого контексту жартів, то тут гумористи констатують, на часі моральні принципи, які діяли й до війни. А от про ворога допустимі будь-які жарти. Сам же тур називають гумористично-патріотичним, де акцент роблять на допомозі ЗСУ.

Повне інтерв’ю з зірками дивіться у відео.