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«По реакції військових та цивільних ми бачимо, що сьогодні є місце гумору», — V.I.P. Тернопіль у Кременчуці

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 5

  

Що думають про гумор під час війни, як адаптували репертуар до нової реальності та скільки зібрали гумористи на допомогу військовим — у матеріалі

2 лютого у міському Палаці культури публіку розважали гумористи колективу V.I.P. Тернопіль. Журналістам «Кременчуцького Телеграфа» вдалося поспілкуватися з командою.

Артисти переконані, що гумору під час війни є місце. Для людей цивільних це можливість не лише посміятися, а й «задонатити» на ЗСУ. А от для військових — можливість відпочити.

  

— Ми самі розуміємо, в якій реальності живемо зараз, відповідно, намагаємося зробити такий репертуар, щоб люди прийшли перевантажилися. Гумор для цивільних це одне, але ми ще виступали й для військових, ближче до передового краю. Там гумор теж потрібен, так хлопці хоч трішки відпочивають. Один військовий нам говорив, що так він відчув себе як вдома, — розповідають гумористи.

За останні два роки команда назбирала на потреби ЗСУ на понад 40 млн грн. Під час концерту зі сцени розігрують унікальні лоти. Для Кременчуцької публіки теж такі приготували.

 

— В нас є декілька лотів — це прапор, підписаний нашими хлопцями під Бахмутом. Крім того, ми звідти привезли тубус, з якого снаряд полетів по ворогу. Його розмалював художник. В нас є ще декілька варіантів, ми дивимося, наскільки зал щедрий, і приймаємо рішення про розіграш додаткових лотів, — говорить команда.

У Кременчуці гумористам вдалося зібрати майже 70 тис. грн для Збройних Сил. Ми запитали артистів, чи пам’ятають вони найдорожчий лот, який вдалося продати під час аукціону.

Це був прапор України, підписаний Зеленським, Залужним та захисниками України. Це було у на аукціоні Чикаго, його купила Українка за 69 тис. доларів.

Щодо самого контексту жартів, то тут гумористи констатують, на часі моральні принципи, які діяли й до війни. А от про ворога допустимі будь-які жарти. Сам же тур називають гумористично-патріотичним, де акцент роблять на допомозі ЗСУ.

Повне інтерв’ю з зірками дивіться у відео.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Роксолана Жукова Фото: Кирило Воронцов Відео: Кирило Воронцов
Теги: культура концерт палац культури
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