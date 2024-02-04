Що думають про гумор під час війни, як адаптували репертуар до нової реальності та скільки зібрали гумористи на допомогу військовим — у матеріалі
2 лютого у міському Палаці культури публіку розважали гумористи колективу V.I.P. Тернопіль. Журналістам «Кременчуцького Телеграфа» вдалося поспілкуватися з командою.
Артисти переконані, що гумору під час війни є місце. Для людей цивільних це можливість не лише посміятися, а й «задонатити» на ЗСУ. А от для військових — можливість відпочити.
За останні два роки команда назбирала на потреби ЗСУ на понад 40 млн грн. Під час концерту зі сцени розігрують унікальні лоти. Для Кременчуцької публіки теж такі приготували.
У Кременчуці гумористам вдалося зібрати майже 70 тис. грн для Збройних Сил. Ми запитали артистів, чи пам’ятають вони найдорожчий лот, який вдалося продати під час аукціону.
Щодо самого контексту жартів, то тут гумористи констатують, на часі моральні принципи, які діяли й до війни. А от про ворога допустимі будь-які жарти. Сам же тур називають гумористично-патріотичним, де акцент роблять на допомозі ЗСУ.
Повне інтерв’ю з зірками дивіться у відео.
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