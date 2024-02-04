«Чотири конфлікти між школярами тільки за останні два тижні»: як попередити дитячу агресію

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 236

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» тільки за останні дні звернулися дві родини школярів, конфлікт з однолітками для яких закінчився госпіталізацією. У поліції теж наводять невтішні цифри — чотири факти конфліктів із залученням правоохоронців тільки за останні два тижні. «Кременчуцький Телеграф» дізнавався, як батькам розпізнати приховану агресію своєї дитини та запобігти конфлікту

У місті значно почастішали випадки конфліктів серед підлітків, констатує речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Крім цього, чимало з них закінчуються легкими тілесними ушкодженнями та госпіталізацією учасників бійок.

— Значно зменшився вік учасників конфлікту — це від 8 до 13 років. Є заяви, які зараз також на розгляді. Інколи ці конфлікти виникають як у навчальних закладах, так і поза ними. Діти трішки засиділися вдома. Вони енергійні, активні, що надалі тягне агресію та нанесення травм, — говорить Анна Васенко.

У поліції нагадують, що частіше за все, за дитячу агресію доводиться відповідати батькам. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поговорив з психологинею Кристиною Петриченко про підліткову агресію та її причини.

У чому причина підліткової агресії?

— Підлітки — це найбільш емоційна та складна аудиторія, яка не вміє реагувати на оточення. Вони тільки вчаться правильним реакціям. Вчаться будувати кордони, знаходяться на стадії самопізнання. Агресія — це невміння правильно реагувати, або захист. Часто саме за допомогою сили діти заявляють про себе, як про особистість. Для підлітків дуже важлива приналежність до певної групи людей, — зазначає психологиня.

Кристина говорить, що підлітки часто живуть не своїми думками, а соціальними, колективними. Агресію їм часто диктує оточення. За словами психолога, через агресію легше продемонструвати силу та сміливість.

Як вплинути па підлітка?

— Це складне питання, бо у підлітковий період — період без авторитетів, кордонів, страхів, інстинкту самозбереження — вплинути на дитину складно. У хлопців та дівчат ще немає значних здобутків, які б свідчили про їх вміння досягати чогось, немає достатньо фінансів, щоб заявити про себе, як про людину успішну, немає свободи переміщення. Більшість рішень за підлітка приймають дорослі. От і маємо бажання самоствердитися за допомогою сили, — розповідає Кристина.

Часто буває так, що підлітку бракує поваги та розуміння дорослого, констатує жінка. Важливо чути своїх дітей, будувати комунікацію не з позиції сили. Часто дорослі проявляють силу у ставленні до підлітка, каже психологиня.

— Дорослі говорять: «Ти будеш робити так, як я сказав, я тут головний» — підлітки так само потім поводяться. Вибудові нормальних стосунків допоможе повага, адекватна комунікація як з рівним.

Чи мають батьки дружити з дітьми?

— Достатньо авторитетності, поваги, зацікавленості. Бути друзями зі своєю дитиною не вийде, бо різні інтереси у поколінь. Важливо своїм прикладом показувати дитині з раннього віку, що таке повага до себе, одне до одного. Важливо дитині пояснювати, що таке особисті кордони, — говорить Кристина.

Батькам не завадить дотримуватися однієї лінії виховання. За словами психолога, сім’я має стати для дитини тихою гаванню, де її слухають та чують.

— Слухайте свою дитину, дозвольте бути ініціативною. Розділіть окремо вашу дитину від її вчинків. Ми не говоримо: «Ти погана». В ажливо говорити, що поганий вчинок, а не дитина. Не вимагайте від підлітка швидких змін, — розповідає психологиня .

Важливо цікавитися у дитини, як вона почувається, що її змусило зробити певний вчинок, як вона планує це вирішувати, чи потрібна ваша допомога, каже Кристина.

— Є повчальна історія з практики: підліток вкрав гроші у сторонніх людей. Батьки його за це не сварили, вони віддали вкрадені кошти. Але вдома обмежили смаколики, прогулянки, розваги. І щоразу, коли це приносило дискомфорт сім'ї, батьки пояснювали, що через те, що у сім'ї було незаплановане зменшення сімейного бюджету, тепер на певний час є обмеження. У результаті підліток сам підійшов до батьків та запитав: «Як я можу це виправити?»».

За словами психолога, більшість підлітків проходять через крадіжки, бійки, незрозумілі компанії. Важливо бути мудрим, вміти зрозуміти мотиви та пояснити наслідки.

Чи впливають сучасні обставини життя нашої країни на підлітків?

— Так, звісно війна впливає на світосприйняття вразливих дітей. Вони часто не відчувають меж дозволеного. Агресія стає частиною норми. Тож варто проговорювати ці речі. Підлітки не завжди розуміють такі поняття як сила, сміливість, героїзм, патріотизм. Це все треба пояснювати вдома та в школі. Пам’ятайте, що задача батьків полягає у тому, щоб навчити дитину жити у цьому світі, — підсумовує Кристина Петриченко.

Нагадаємо, нещодавно одного з учнів Кременчуцької гімназії № 31 після гри у сніжки госпіталізували зі струсом мозку, а ще на кількох написали заяву до поліції. Також «Кременчуцький Телеграф» писав про побиття восьмикласника Кременчуцької гімназії № 12.