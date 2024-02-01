«Забої, струс мозку, черепно-мозкова травма», — батьки стверджують, що їх сина побили, бо не дав списати однокласнику

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 402

Інцидент стався у вересні цього року біля Кременчуцької гімназії №12. Саме тоді учні повернулися з онлайну за парти. Мама потерпілого восьмикласника розповідає, після закінчення уроків, на її сина чекала група хлопців. Бійка закінчилася госпіталізацією дитини. Поліція п'ятий місяць розслідує кримінальне провадження

До редакції звернулася мама восьмикласника Марина, яка розповіла, що у вересні її сина побили біля школи за те, що не дав списати однокласникові. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з усіма сторонами конфлікту, адміністрацією школи та правоохоронцями.

Марина говорить, що її тринадцятирічний син почав отримувати смс з вимогами допомогти покращити успішність ще до відновлення офлайн-навчання.

— Періодично однокласник писав з погрозами. Дитина моя відмовилася давати списувати. В перший же день були якісь тести, і однокласник мого сина просив списати. На одному з уроків син отримав голосове з тим, що прийдуть старші хлопці й змусять мого сина давати списувати, — говорить Марина.

За словами жінки, спочатку сину погрожували газовим балончиком, потім перейшли до «аргументів кулаками». Серед учасників бійки вихованці сусідньої школи та місцевого профтехучилища.

— Мало того, що сина били, він ще й бився об металевий паркан школи. Коли йому завдавати ударів, у нього темніло в очах та ставало зле. Повз проходили люди, частина з них ніяк не реагувала. Потім підійшов сторонній чоловік, який фізично відтягнув хлопців. Кілька однокласників були свідками побиття, вони й привели додому мого сина, — констатує жінка.

За словами матері потерпілого восьмикласника, їх будинок знаходиться неподалік. Тож пані Марина з побитим сином повернулася на місце інциденту. До паркану 12 школи викликала «швидку» та поліцію.

— У сина почалася нудота, темніло в очах, очі набрякли. Поліція провела допит і ми поїхали у лікарню. Два тижні син пролежав у медзакладі. Ми зробили судмедекспертизу, у висновку нам написали — легкі тілесні ушкодження. Хоча є закрита черепно-мозкова травма, забої м’яких тканин, струс мозку, контузія (забої) обох очей. Ставили підозру на відшарування сітківки. В лікарні робили рентген, бо була підозра на пролом черепа. Були синці навіть на спині від решітки, об яку спирався син, — каже Марина.

Хлопець досі оговтується від пережитого, розповідає жінка. Її син, хоч і повернувся до навчання, втім досі боїться виходити за територію школи. Восьмикласнику здається, що на нього там знову можуть чекати.

У навчальному закладі нам розповіли, що хоч випадок і стався після закінчення навчального процесу та за територією школи, втім одразу відреагували на інцидент.

— На наступний день ми зібрали комісію з питань правопорушень, куди були запрошені учасники конфлікту з батьками. Ми поставили на облік, як схильного до правопорушень, одного з нападників, який є учнем нашої школи. За місяць до нас звернулися батьки потерпілого з приводу того, що був булінг стосовно дитини. Ми зібрали усі матеріали, провели засідання. Наша комісія визначила, що це був не булінг, а конфлікт, — говорить директор Кременчуцької гімназії № 12 В’ячеслав Носкін.

Керівництво та співробітники школи виявилися єдиними, хто швидко відреагував на інцидент, каже пані Марина. Нині жінка п’ятий місяць чекає на покарання для кривдників її сина.

— Дізнавач видала нам направлення на судмедекспертизу і зникла. Не брала від нас слухавку місяць. Ми звернулися в ювенальну службу, там нам порадили самим шукати кривдників. Через місяць ми звернулися до прокуратури, і дізнавач нам одразу зателефонувала та викликала на допит. Ми її запитали, чи знайшли хоч когось з кривдників, на що вона відповіла: «Як Ви це собі уявляєте, я з центру маю їздити на Молодіжний шукати їх? Ні, нехай на місці шукають». Після прокуратури за два дні трьох нападників таки знайшли, — каже пані Марина.

Жінка зверталася й до керівництва місцевої поліції. Втім, зрушень у справі поки немає, розповідає Марина. А от перевірити, чи належно сім’я потерпілого виконує свої батьківські обов’язки вже завітало кілька міських служб.

— Після нашого звернення у прокуратуру, до нас прийшли працівники Служби у справах дітей, соцзахисту — перевіряли умови проживання. Ми написали з десяток пояснювальних листів. Нам сказали, що якщо дитину побили, то це свідчить про її невпевненість та незахищеність, а от кривдникам перевірка непотрібна. Хоча мені дивно, адже било 5 осіб одного хлопця, — констатує жінка.

Після чотирьох місяців розслідування поліцією, мати потерпілого звернулася до адвоката. Адже у справі нині з’явилися додаткові обставини.

— Зараз ми звернулися з клопотанням, про призначення додаткової судмедекспертизи, адже у результаті МРТ виявлені пошкодження головного мозку у потерпілого. Чекаємо результатів експертизи. На цей час опитані троє неповнолітніх нападників. Ми звернулися до дізнавача з клопотанням про зміну кваліфікації. Оскільки у діях нападників ми вбачаємо склад не лише легких тілесних ушкоджень, а й хуліганських дій, — розповідає адвокатка Олена Болгар.

Правозахисниця говорить, перекваліфікація справи дасть можливість реальної відповідальності для нападників.

— Нападники за віком не підлягають кримінальній відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень, відповідальність нестимуть батьки. А за хуліганство кривдники вже зможуть понести покарання особисто, — констатує Олена Болгар.

Ситуацію прокоментували нам і у Кременчуцькому райуправлінні поліції. Там кажуть, що нині у рамках розслідування ведеться провадження.

— Проведено ряд експертиз, встановлені всі учасники конфлікту. Зараз усі сторони конфлікту мають юридичний захист. Попередня інформація — учасникам, які завдавали тілесних ушкоджень по 14-15 років. Вони не досягли віку кримінальної відповідальності. Але є ряд клопотань, які виконуються слідчим. Процесуальне керівництво за справою здійснює Кременчуцька окружна прокуратура, — розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Поки справа на розгляді, мама потерпілого хлопця говорить, учасники конфлікту з нею не зв’язувалися.

— Вибачень моєму сину не було. Тато одного з учасників побиття мені сказав, що синці тільки прикрашають наших хлопців, — розповідає Марина.

Нам вдалося зв’язатися з батьком однокласника потерпілого, який був серед нападників. Чоловік розповів, що був би радий, якби подібного не сталося. Також він запевнив, що провів бесіду з сином, зробив висновки після інциденту, проте говорити на камеру відмовився.

Нагадаємо, нещодавно одного з учнів Кременчуцької гімназії № 31 після гри у сніжки госпіталізували зі струсом мозку, а ще на кількох написали заяву до поліції.

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