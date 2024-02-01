Кременчук отримав дизельний генератор від Організації Об'єднаних Націй

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Перебуватиме він на балансі «Кременчукводоканалу»

Кременчук отримав дизельний генератор від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні (UNHCR). Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Гуманітарна допомога надійшла у рамках зимової допомоги об'єктам критичної інфраструктури для їхнього забезпечення резервним джерелом живлення під час можливих блекаутів.

Установлять новий генератор на одній зі станцій перекачування стічних вод Кременчукводоканалу.

Нагадаємо, нещодавно Кременчукводоканал отримав чергову партію гуманітарки від Червоного Хреста. Також нове обладнання від литовського міста-побратима отримала Кременчуцька дитяча стоматологічна поліклініка.