З 1 лютого зростає вартість навчання у мистецьких школах Кременчука

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 275

З 1 лютого на 50 грн на місяць зростає вартість навчання у мистецьких школах Кременчука. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому.

Батьки платитимуть у Кременчуцькій дитячій музичній школі № 1 ім. П.І. Чайковського, Кременчуцькій дитячій музичній школі № 2, Кременчуцькій дитячій музичній школі № 3 ім. М. М. Колачевського за заняття своїх дітей:

сольний спів, гітара, синтезатор — 400 грн на місяць;

фортепіано, ударні інструменти — 350 грн на місяць;

духові, струнно-смичкові, народні інструменти — 300 грн на місяць.

Плата за відвідування Кременчуцької дитячої художньої школи ім. О. Д. Литовченка становитиме 400 грн на місяць.

Також зазначається: якщо дитина займається на двох інструментах, то батьки платять 100% суми за навчання на інструменті з вищою оплатою, а на інструменті з нижчою оплатою — у розмірі 50%.

Крім того, якщо у школу ходить двоє дітей з однієї сім’ї, плата за навчання однієї дитини вноситься у розмірі 100%, а плата за навчання другої дитини — у розмірі 50% вартості навчання.

Нагадаємо, останній раз здорожчання навчання у мистецьких школах Кременчука відбулося 2 роки тому, 1 лютого 2022 року.