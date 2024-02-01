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Кременчук, Культура, Освіта

З 1 лютого зростає вартість навчання у мистецьких школах Кременчука

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 275

 

Батьки сплачуватимуть на 50 грн більше

З 1 лютого на 50 грн на місяць зростає вартість навчання у мистецьких школах Кременчука. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому.

Батьки платитимуть у Кременчуцькій дитячій музичній школі № 1 ім. П.І. Чайковського, Кременчуцькій дитячій музичній школі № 2, Кременчуцькій дитячій музичній школі № 3 ім. М. М. Колачевського за заняття своїх дітей:

  • сольний спів, гітара, синтезатор — 400 грн на місяць;
  • фортепіано, ударні інструменти — 350 грн на місяць;
  • духові, струнно-смичкові, народні інструменти — 300 грн на місяць.

Плата за відвідування Кременчуцької дитячої художньої школи ім. О. Д. Литовченка становитиме 400 грн на місяць.

Також зазначається: якщо дитина займається на двох інструментах, то батьки платять 100% суми за навчання на інструменті з вищою оплатою, а на інструменті з нижчою оплатою — у розмірі 50%.

Крім того, якщо у школу ходить двоє дітей з однієї сім’ї, плата за навчання однієї дитини вноситься у розмірі 100%, а плата за навчання другої дитини — у розмірі 50% вартості навчання.

Нагадаємо, останній раз здорожчання навчання у мистецьких школах Кременчука відбулося 2 роки тому, 1 лютого 2022 року.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: odessa-life.od.ua
Теги: мистецькі школи вартість навчання
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