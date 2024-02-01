Поліція розшукує двох безвісти зниклих мешканців Кременчука

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 326

Один зник у 2011 році, а інший — у 2022

Поліція розшукує двох безвісти зниклих мешканців Кременчука — Анатолія Казанцева та Максима Гордуза. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

73-річного Анатолія Олексійовича Казанцева востаннє бачили у Кременчуці у 2011 році.

44-річний Максим Валерійович Гордуз, може перебувати у Польщі. З рідними перестав виходити на зв’язок у грудні 2022 року.

Особливі прикмети: має татуювання на плечі, у вигляді абстракції та на грудях у вигляді скорпіона.

Якщо у вас є інформація, яка допоможе пришвидшити розшук зниклих, поліція просить повідомити її за номерами: (097) 451-88-93, (098) 739—26-30 Кременчуцьке райуправління поліції або 102.