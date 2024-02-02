«Роботяща, чесна порядна людина»: Кременчук попрощався з головним сержантом роти загону спецпризначення Віталієм Супруном

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 830

Друзі полеглого розповідають, у березні 2022 року чоловік пішов на фронт добровольцем. Мріяв про перемогу та змогу більше часу проводити зі своєю сім'єю

2 лютого Кременчук попрощався з головним сержантом роти загону спецпризначення Віталієм Супруном.

Однокласник полеглого воїна Олександр згадує, що Віталій не цурався роботи, умів підтримати, розвеселити. Хлопці товаришували з дитинства.

— Роботяща людина, чесна, порядна. Полюбляв ходити на рибалку, на полювання. Він пішов на війну добровольцем, вважав, що повинен йти захищати свою країну. Недавно приїздив додому, зустрічалися. Він вже хотів додому, якщо чесно. Хотів побути з рідними, батьками, дитиною, — говорить Олександр.

Ще один товариш загиблого розповідає, трішки співпрацював з Віталієм у сфері деревообробки. Крім основного місця роботи чоловік був вправним у деревообробці.

— Він до роботи ставився дуже відповідально. Полюбляв деревообробку, був великим фахівцем у цьому. Це була його віддушина, хобі. Офіційно працював на залізничній дорозі. Ми зустрічалися перед новим роком. Розповідав, що ситуація складна. На жаль, сьогодні його ховаємо, — каже Дмитро.

Віталій Супрун народився у місті Кременчук, закінчив Кременчуцьку гімназію № 24, згодом Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. Військовослужбовець з позивним Лиман розповідає, що на захист своєї країни сержант Супрун став 10 березня 2022 року.

— Обіймав посаду головного сержанта роти загону спеціального призначення. Був професіоналом своєї справи, взірцем для побратимів. Загинув 26 січня 2024 року виконуючи бойове завдання по захисту України у районі села Новокалинове, Покровського району, Донецької області, — говорить Лиман

Хлопці, які від початку повномасштабної війни стояли пліч-о-пліч з полеглим захисником констатують, що Україна втратила ще одного гідного захисника.

— Ми з ним разом призивалися, разом приймали присягу. У Віталія був позивний Приціл. Гарно вправлявся зі зброєю. Він був гідною людиною. Наша вся рота з Кременчука. Він завжди був справедливою людиною, міг вислухати, дати пораду. Ми були всі одна велика родина, — каже військовий з позивним Лис.

Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника України на Свіштовському кладовищі, поряд з іншими загиблими.