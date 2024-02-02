«Роботяща, чесна порядна людина»: Кременчук попрощався з головним сержантом роти загону спецпризначення Віталієм Супруном

Друзі полеглого розповідають, у березні 2022 року чоловік пішов на фронт добровольцем. Мріяв про перемогу та змогу більше часу проводити зі своєю сім'єю
2 лютого Кременчук попрощався з головним сержантом роти загону спецпризначення Віталієм Супруном.
Однокласник полеглого воїна Олександр згадує, що Віталій не цурався роботи, умів підтримати, розвеселити. Хлопці товаришували з дитинства.
Ще один товариш загиблого розповідає, трішки співпрацював з Віталієм у сфері деревообробки. Крім основного місця роботи чоловік був вправним у деревообробці.
Віталій Супрун народився у місті Кременчук, закінчив Кременчуцьку гімназію № 24, згодом Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. Військовослужбовець з позивним Лиман розповідає, що на захист своєї країни сержант Супрун став 10 березня 2022 року.
Хлопці, які від початку повномасштабної війни стояли пліч-о-пліч з полеглим захисником констатують, що Україна втратила ще одного гідного захисника.
Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника України на Свіштовському кладовищі, поряд з іншими загиблими.
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