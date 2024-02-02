На матеріальну допомогу кременчужанам виділили понад мільйон гривень: хто її вже отримав

На січневу матеріальну допомогу кременчужанам з місцевого бюджету виділили понад 1 млн грн. Про це повідомив очільник Кременчуцької громади Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 2 лютого.
За його словами, вже профінансована стипендія міського голови громадянам, які досягли 95-річного віку і вище. Секретар міської ради Юрій Гриценко додав, що з бюджету також виділили гроші на допомогу з похованням загиблих військових з Кременчука.
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