Лубенська міськрада розповіла про повернутого з полону Івана Бурдима

31 січня внаслідок чергового обміну військовополоненими до України повернулися ще 207 захисників, серед яких було двоє військових з Полтавщини — старший сержант Іван Бурдим та молодший сержант Артем Шеремет. 1 лютого на сторінці Лубенської міської ради у Фейсбуці, з’явилась розповідь про Івана.
Іван Бурдим — випускник Лубенської загальноосвітньої школи № 1. Закінчив її у 2008 році.
Згідно з повідомленням, за легкий і світлий характер, гумор і чуйність його любили не лише вчителі й однокласники, а й учні паралельних, старших і молодших класів. Іван був гравцем шкільної команди КВН «Кадри».
З початку повномасштабного вторгнення Росії Іван Бурдим вважався зниклим безвісти. Лише влітку минулого року вдалося дізнатися, що він живий і знаходиться в полоні. І вчора він нарешті сам зателефонував мамі.
Нагадаємо, що «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з донькою військовослужбовця, який пробув 700 дні у російському полоні, і повернувся додому у тому ж обміні, що і Іван Бурдим.
Також «Кременчуцький ТелеграфЪ» підготував докладний матеріал про те, хто займається розшуком зниклих безвісти та військовополонених і куди звертатись кременчужанам у разі, якщо вони втратили зв'язок із рідними на фронті.
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