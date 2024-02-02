Лубенська міськрада розповіла про повернутого з полону Івана Бурдима

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31 січня внаслідок чергового обміну військовополоненими до України повернулися ще 207 захисників, серед яких було двоє військових з Полтавщини — старший сержант Іван Бурдим та молодший сержант Артем Шеремет. 1 лютого на сторінці Лубенської міської ради у Фейсбуці, з’явилась розповідь про Івана.

Іван Бурдим — випускник Лубенської загальноосвітньої школи № 1. Закінчив її у 2008 році.

Згідно з повідомленням, за легкий і світлий характер, гумор і чуйність його любили не лише вчителі й однокласники, а й учні паралельних, старших і молодших класів. Іван був гравцем шкільної команди КВН «Кадри».

— А ще — він опора мамі, чоловік в домі, який ще змалечку вмів і все робив своїми руками. Певний час Іван шукав свій шлях у житті й нарешті пов’язав його зі Збройними Силами України, підписавши у 2021 році контракт. Доля привела його до Маріуполя. Саме там він служив командиром відділення роти охорони Маріупольського РТЦК та СП, — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Іван Бурдим вважався зниклим безвісти. Лише влітку минулого року вдалося дізнатися, що він живий і знаходиться в полоні. І вчора він нарешті сам зателефонував мамі.

— Уяви, він телефонує і сміється… — говорить мама захисника.

Нагадаємо, що «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з донькою військовослужбовця, який пробув 700 дні у російському полоні, і повернувся додому у тому ж обміні, що і Іван Бурдим.

Також «Кременчуцький ТелеграфЪ» підготував докладний матеріал про те, хто займається розшуком зниклих безвісти та військовополонених і куди звертатись кременчужанам у разі, якщо вони втратили зв'язок із рідними на фронті.