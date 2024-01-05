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Кременчук

У «Благоустрої Кременчука» може з'явитися пожежно-добровільна дружина на «незламомобілі» — ДСНС

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 2

 

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів начальник Кременчуцького районного управління ДСНС Олексій Стеценко

4 січня журналісти «Кременчуцького Телеграфа» шукали аварійно-рятувальний автомобіль, який напередодні місту передали німецькі партнери. Третього січня у міськраді похизувалися, що уже «за декілька днів машина виїде на чергування та допомагатиме кременчуцьким рятувальникам долати надзвичайні ситуації у місті». Тоді як самі рятувальники розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», що такий автомобіль на підрозділи пожежної охорони міста не передавали.

Щоб з'ясувати, кому ж дістанеться «незламомобіль», ми вирушили до начальника Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій Олексія Стеценка.

За його словами, на баланс Кременчуцького районного управління ДСНС цей автомобіль не передаватимуть. Він залишиться на балансі одного з комунальних підприємств.

 

— Скоріш за все, на скільки у мене є розуміння, на базі КП «Благоустрій Кременчука» буде створена пожежно-добровільна дружина, і автомобіль виконуватиме функції за призначенням в штаті цього підприємства. На КП «Благоустрій Кременчука» такий автомобіль зараз буде потрібніший, — говорить Олексій Стеценко.

Надзвичайник розповідає — готові допомогти новоспеченим колегам пройти потрібні навчання.

— Ми допоможемо підприємству пройти навчання членів добровільно-пожежної дружини, вони пройдуть навчання та будуть застосовувати свій автомобіль за потреби на цьому підприємстві, — зазначає Олексій Стеценко.

Нагадаємо, що приїхававтомобіль з німецького міста Тюбінген, завдяки співпраці волонтера Олега Марича з європейськими партнерами. Він оснащений генератором, тепловою гарматою, та іншим необхідним рятувальним обладнанням.

Нагадаємо, нещодавно гуманітарну допомогу від Червоного Хреста отримав КременчукводоканалТакож громада литовського міста-побратима Алітуса передала кременчуцькій дитячій стоматполіклініці нове обладнання.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Кременчук пожежний автомобіль рятувальники ДСНС
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