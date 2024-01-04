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Кременчук, Воїни світла

Неодноразово був поранений, але повертався на фронт: Кременчуччина попрощалася з морпіхом

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 162

 

Військовослужбовець загинув в районі Кринок Херсонської області 

У Горішніх Плавнях, 2 січня, провели в останню путь загиблого на російсько-українській війні бійця Станіслава Коваленка. Матрос морської піхоти Збройних Сил України, гранатометник Коваленко Станіслав Іванович загинув 26 грудня у районі села Кринки Херсонської області. 

Народився Станіслав Коваленко 12 жовтня 1975 року в селі Григорівці Миколаївської області. У 1978 році родина переїхала до Горішніх Плавнів. Він навчався в загальноосвітній школі №5, закінчив професійно-технічне училище №18. У 1993-1995 роках проходив військову строкову службу в лавах Збройних Сил України. Потім займався підприємницькою діяльністю.

5 березня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну, неодноразово був поранений, але повертався на фронт.

Поховали військового у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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