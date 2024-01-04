У міській виставковій залі Горішніх Плавнів відбувся майстер-клас для дітей

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 121 Партнерський проєкт

У міській виставковій залі відбувся майстер-клас для учасників міської програми реабілітації дітей з особливими потребами. З 1 грудня там відкрита експозиція робіт студентів іконописної школи «О, коли б змога писати так само багато, як і мислити».

Учасники заходу спільно з художницею Світланою Галкою створювали картину «Птах бажання». На папері діти зображували гуашшю мирне місто, наповнене щасливим життям, над яким лине «птах бажань». Світлана Галка намалювала самого «птаха бажань», а діти – будинки, сонце, природу, а також – залишили на картині слова вдячності Збройним силам України. Для передачі своїх емоцій та переживань кожен використовував обраний ним певний колір фарби, аби акцентувати увагу глядача на окремих елементах створеного образу.

«Картина «Птах бажання» – це втілення мрій, бажань кожної дитини», – наголосила художниця.

Своєю чергою директорка програми реабілітації дітей з інвалідністю Горішніх Плавнів Любов Хіль зазначила, що «Світлана Галка створила неймовірно теплу атмосферу, подарувала дітям щиру радість, гарний настрій».

«А ще наші діти спробували себе в ролі митців. Не секрет, що дітям подобається малювати. Вони задоволені і процесом, і результатом спільного малювання. Такі заходи допомагають дітям соціалізуватися, вчать жити разом», – зауважила Любов Хіль.

Своїми враженнями від участі в заході з «Хроніками тижня» поділилася вимушена переселенка з Попасної Катерина Погоніна – мати чотирирічного Кості, який є підопічним програми реабілітації.

«Я дуже рада, що мій син має можливість відвідувати подібні заходи. Для таких дітей вони дуже корисні, – наголосила вона. – Дітям сподобалося знаходитися у виставковій залі, робити спільну справу, малювати свої бажання в дружній теплій атмосфері».

Катерина Погоніна також зазначила, що у Горішніх Плавнях вони отримали багато можливостей для реабілітації, яких не було в їхньому місті.

«Ми також відвідуємо заняття з нейрографіки. І загалом тут дуже потужна підтримка людей з особливими потребами. Я вдячна, що доля привела нас саме до цього прекрасного міста», – підсумувала вона.

Ще одну співрозмовницю «Хронік тижня», матір восьмирічного Дениса Ганну Балацьку, дуже тішить, що «в цей нелегкий час є можливість надихатися та духовно збагачуватися не лише дітям, а й дорослим». Вона висловила вдячність організаторам виставки Світлани Галки «Емоції. Настрій. Пошук», з якою ознайомилася наприкінці жовтня, та за «цікаве, надихаюче заняття для наших дітей».