Перевірка закупівлі комунальниками автомобільних шин у Кременчуці виявила можливе завищення вартості

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Останнє засідання робочої групи «Прозорість і підзвітність» було присвячено перевірці процедури закупівлі автомобільних шин для вантажної та спеціальної техніки, що проводить комунальне підприємство Кременчуцької громади. Про це 19 квітня повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

Аудит виявив недоліки у формуванні очікуваної вартості тендеру, які можуть свідчити про її необґрунтоване завищення. У зв’язку з цим було вирішено провести детальний моніторинг даної закупівлі та надати відповідну оцінку процедурі.

Також, податківці вказали на ризики, пов’язані з можливістю несвоєчасного постачання товарів переможцем тендеру. Замовнику рекомендували вжити заходів щодо уточнення умов постачання з переможцем закупівлі для уникнення затримок і можливих комплікацій у використанні техніки на комунальному підприємстві.

Нагадаємо, що нещодавно «Прозорість і підзвітність» рекомендувала скасувати договір на заміну бордюрів у Кременчуці.