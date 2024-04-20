Зеленський підписав рішення РНБО про обмеження онлайн-казино
Сьогодні, 10:51
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Рішення забороняє військовим доступ до онлайн-казино на час воєнного стану
20 квітня Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про обмеження онлайн-казино, йдеться на сайті Президента України.
Рішення РНБО передбачає:
- обмежити рекламу онлайн-казино;
- визначити ліміти гри на тиждень та ліміти витрат;
- запровадити систему онлайн-моніторингу;
- блокувати нелегальні вебсайти азартних ігор;
- ввести обмеження для військових;
- СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.
Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині поліція викрила підпільне онлайн-казино.
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