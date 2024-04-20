Полтавські суди розглядають 130 справ про сімейне насилля

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 182

У першому кварталі 2024 року на Полтавщині до судів скерували майже 130 обвинувальних актів у справах про домашнє насильство. За інформацією пресслужби прокуратури Полтавщини, 50 осіб притягнули до відповідальності.

Насильство часто відбувалося на очах у дітей — у 14 випадках діти були свідками злочинів, та 6 неповнолітніх стали безпосередніми жертвами.

Цю статистику обговорили 19 квітня на засіданні міжвідомчої робочої групи з протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з домашнім насильством.

Однак, як неодноразово писав «Кременчуцький Телеграф», аналізуючи судові реєстри, домашні аб’юзери, якщо й отримують покарання, то це найчастіше — штраф у 850 гривень. Наприклад у стільки різні суди області оцінили побиття дружини, матері та співмешканки. А за психологічне насилля над падчеркою чоловік заплатив 170 грн.

Нагадаємо, що у Кременчуці у понад 60 разів частіше стали повідомляти про випадки домашнього насильства. Також у місті діють кризові кімнати, де можуть певний час безкоштовно жити жертви домашнього насильства. А нещодавно в Україні запустили мобільний застосунок для жінок, які пережили насилля.