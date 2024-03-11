Суд оштрафував кременчужанина на 170 гривень за психологічне насилля над падчеркою

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 411

7 березня Автозаводський районний суд міста Кременчук виніс вирок чоловіку, який ображав доньку своєї співмешканки. У матеріалах справи йдеться, що дії кривдника були умисними, та мали ознаки домашнього насильства.

«У мисні дії психологічного характеру відносно доньки своєї співмешканки, що полягали в образах нецензурною лайкою та погрозах фізичної розправи, внаслідок чого, могло бути завдано шкоди психологічному здоров’ю потерпілої, за що передбачена відповідальність за частиною 1, статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — йдеться у постанові суду.

На слухання кривдник не з’явився, йдеться у постанові. Чоловіка визнали винним заочно та наклали зобов’язання сплатити штраф у розмірі 170 гривень. Крім цього, кривдник має сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень 60 копійок. Аби оскаржити рішення Автозаводського суду, чоловік має десять днів.

Нагадаємо, у Кременчуці працює кризова кімната та мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Також, містянам доступні Гарячі лінії психологічної допомоги. Контакти можна знайти тут.

(фото ілюстративне)