Суд оштрафував кременчужанина на 170 гривень за психологічне насилля над падчеркою

7 березня Автозаводський районний суд міста Кременчук виніс вирок чоловіку, який ображав доньку своєї співмешканки. У матеріалах справи йдеться, що дії кривдника були умисними, та мали ознаки домашнього насильства.
На слухання кривдник не з’явився, йдеться у постанові. Чоловіка визнали винним заочно та наклали зобов’язання сплатити штраф у розмірі 170 гривень. Крім цього, кривдник має сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень 60 копійок. Аби оскаржити рішення Автозаводського суду, чоловік має десять днів.
Нагадаємо, у Кременчуці працює кризова кімната та мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Також, містянам доступні Гарячі лінії психологічної допомоги. Контакти можна знайти тут.
(фото ілюстративне)
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