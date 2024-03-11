Про переваги та нюанси в роботі водійкою автосамоскидів в інтервʼю виданню Центр транспортних стратегій розповіла Олена Ніколайчук-Нерода, яка понад шість років керує вантажівкою в кар’єрі Єристівського ГЗК Ferrexpo
До цього Олена працювала перукаркою, та коли дізналася про можливість працювати в стабільній компанії міжнародного рівня, вирішила скористатися нею. І не прогадала — робота стала справжнім захопленням.
Спершу колеги-чоловіки відверто радили їй подумати про інше місце роботи, та за лічені дні вони зрозуміли, що Олена така ж професіоналка, як і вони.
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