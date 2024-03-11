Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота

«Для жінок відчиняється брама, яка заважала їм раніше бути видимими», — водійка 220-тонного автосамоскида у карʼєрі Ferrexpo

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 260 Новини компаній

 

Про переваги та нюанси в роботі водійкою автосамоскидів в інтервʼю виданню Центр транспортних стратегій розповіла Олена Ніколайчук-Нерода, яка понад шість років керує вантажівкою в кар’єрі Єристівського ГЗК Ferrexpo

До цього Олена працювала перукаркою, та коли дізналася про можливість працювати в стабільній компанії міжнародного рівня, вирішила скористатися нею. І не прогадала — робота стала справжнім захопленням.

Спершу колеги-чоловіки відверто радили їй подумати про інше місце роботи, та за лічені дні вони зрозуміли, що Олена така ж професіоналка, як і вони.

«Зараз у мене відчуття, що для жінок наче відчиняється якась брама, яка заважала їм раніше бути видимими. Навіть з погляду працевлаштування у гірничу галузь. Зараз жінкам піти на роботу тут набагато простіше й комфортніше, ніж раніше. Тому я закликаю жінок не боятися пробувати в житті щось нове і за будь-яких обставин прямувати вперед», — наголошує Олена у своєму інтерв’ю.
ПО ТЕМІ:

Жінки у гірничій справі: водійка Ferrexpo поділилася досвідом із випускницями водійської школи OnTrack
«Не існує нежіночих професій, бо нам під силу все!» — дівчата, які працюють на нетипових для прекрасної статі роботах

0
Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх