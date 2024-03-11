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Кременчук, Бізнес/Робота

На Кременчуччині виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв — РВА

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 816

 

Дефіцит кадрів відчувається в деяких аграрних підприємствах

На території Кременчуцького району посіяно озимих культур на площі понад 43 753 га, що на 5608 га менше, ніж минулого року. Водночас прогнозна площа посіву ранніх зернових — близько 6220 га, що відповідає показникам минулого року. Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, проблем з постачанням паливно-мастильних матеріалів для проведення весняно-польових робіт в аграріїв немає.

— Відчувається дефіцит кадрів механізаторів та водіїв в деяких сільськогосподарських підприємствах, — зазначив очільник РВА.

Олег Лєднік пояснив, що в агросекторі району наразі використовується високотехнологічна техніка і фахівці, які навчені їх експлуатувати, під час війни потрібні також і в ЗСУ.

— Вихід з цієї ситуації — підготовка кадрів для сільського господарства в навчальних закладах району, — зауважив він та додав, що на території Кременчука таких фахівців не навчають.

Серед причин, які призвели до дефіциту кадрів механізаторів та водіїв в аграріїв Олег Лєднік назвав також те, що в багатьох громадах та сільськогосподарських підприємствах до повномасштабної війни не був належним станом налагоджений військовий облік та бронювання своїх працівників.

— Цю ситуацію за допомогою працівників Кременчуцького РТЦК наразі виправляють. Але питаннями бронювання своїх працівників треба було займатися постійно, — додав начальник РВА.

Нагадаємо, в Україні під час проведення мобілізації є підприємства, які мають право бронювати своїх військовозобов’язаних працівників від призову. Проте, є дві категорії чоловіків, які вони забронювати не зможуть, тому що територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки робити це заборонено.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА посівна водії аграрії бронювання
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