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Кременчужанам доступно кілька Гарячих ліній психологічної допомоги: куди дзвонити

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 128

 

Дбати про своє ментальне здоров’я — така ж базова необхідність кожної людини, як і дбати про здоров’я фізичне

Уже майже півтора року в Україні вирує повномасштабна війна не стільки за незалежність від РФ та світле європейське майбутнє, скільки життя народу та держави. Громадяни щодня живуть у сильному стресі, який теж вміє вбивати, хоч і не так швидко, як російські ракети.

Хтось вміє самостійно давати собі раду, а комусь потрібна професійна допомога. Таку допомогу можна отримати на Гарячих лініях психологічної допомоги:

  • Лінія Національної психологічної асоціації — 0 800 100 102 (з 10.00 до 20.00 щодня, дзвінки безоплатні)
  • Урядова «гаряча лінія» 1545, з питань протидії торгівлі людьми та домашньому насиллю — 1547 (цілодобово, дзвінки безоплатні)
  • Лінія міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді» 0 800 210 160 (цілодобово, дзвінки безоплатні)
  • Лінія емоційної підтримки МОМ — 0 800 211 444 (з 10.00 до 20.00 щодня, дзвінки безоплатні)
  • Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine 7333 (цілодобово)
  • Лінія кризової допомоги та підтримки Українського ветеранського фонду при Мінветеранів 0 800 33 20 29 (цілодобово, дзвінки безоплатні)
  • Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації ГО «Ла Страда-Україна» 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) або 116 123 (з мобільного) (цілодобово, дзвінки безоплатні)
  • Національна гаряча лінія для дітей та молоді ГО «Ла Страда-Україна» 0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного) або 116111 (з мобільного) (цілодобово, дзвінки безоплатні).
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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: гаряча лінія психологічна допомога ГО «Ла Страда-Україна» Урядова «гаряча лінія» 1545 МОМ домашнє насильство ментальне здоров'я довідник
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