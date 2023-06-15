Кременчужанам доступно кілька Гарячих ліній психологічної допомоги: куди дзвонити

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 128

Дбати про своє ментальне здоров’я — така ж базова необхідність кожної людини, як і дбати про здоров’я фізичне

Уже майже півтора року в Україні вирує повномасштабна війна не стільки за незалежність від РФ та світле європейське майбутнє, скільки життя народу та держави. Громадяни щодня живуть у сильному стресі, який теж вміє вбивати, хоч і не так швидко, як російські ракети.

Хтось вміє самостійно давати собі раду, а комусь потрібна професійна допомога. Таку допомогу можна отримати на Гарячих лініях психологічної допомоги: