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Спрощена процедура оформлення інвалідності для військовослужбовців: як вона діє

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 156

 

Для встановлення інвалідності пораненому військовому тепер не треба тижнями сидіти у чергах під кабінетами

Відповідно до положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи», передбачається проведення медико-соціальної експертизи військовослужбовцям, у тому числі за місцем їхнього перебування, лікування та реабілітації. На практиці це означає, що для встановлення інвалідності пораненому військовому тепер не треба тижнями сидіти у чергах під кабінетами — за потреби комісія виїжджає до місця перебування пацієнта.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України, для спрощення процедури проведення медико-соціальної експертизи військовослужбовцям і наближення цієї послуги до них з початку року в регіонах України відбулося понад 750 виїзних засідань медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у місцях перебування, лікування та реабілітації поранених.

Як діє спрощена процедура оформлення інвалідності для військовослужбовців

Лікуючий лікар військовослужбовця повідомляє секретаря військово-лікарської комісії (ВЛК) та/або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) у медзакладі про необхідність проведення огляду МСЕК пацієнта.

Далі передаються всі необхідні документи, зокрема паспорт або ID-картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, копія військового квитка або тимчасове посвідчення — для військовозобов’язаних або призовників, саме направлення на МСЕК (форма ф. № 088/о), медична документація та амбулаторна картка, свідоцтво про хворобу, видане ВЛК, та інші.

Тоді МСЕК в узгоджену дату проводить огляд військовослужбовця за місцем його перебування, лікування чи реабілітації.

Висновок медико-соціальної експертизи він отримує не пізніше дня виписки зі стаціонару.

За результатами розгляду документів МСЕК видає довідку про встановлення групи інвалідності, встановлення відсотка втрати працездатності чи рекомендує продовжити реабілітаційні заходи для відновлення функцій організму.

— Якщо інвалідність встановлена, на підставі довідки МСЕК військовий отримує одноразову грошову допомогу відповідно до Закону України від 20 грудня 1991 № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», — зазначили у МОЗ.

Раніше ми писали, що цивільним українцям, які постраждали від війни, можуть встановлювати дві причини інвалідності.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: explainer.ua
Теги: інвалідність мсек влк спрощена процедура МОЗ алгоритм військові законодавство
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