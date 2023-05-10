Міноборони обіцяє зробити проходження ВЛК швидшим та зручним: Е-черга та збільшення кількості

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Над удосконалення процесу проходження ВЛК працює робоча група, до якої входять представники ЗСУ, Міноборони, МОЗ, Мінветеранів та Мінцифри

В Україні планують удосконалити процес проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у Територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Над цим працює, робоча група, до якої входять підрозділи Збройних Сил України, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство цифрової трансформації України та ГО «Принцип».

У відомстві зазначають, що удосконалення процесу проходження військово-лікарської комісії передбачає:

збільшення кількості ВЛК шляхом їх додаткового розгортання у цивільних закладах охорони здоров'я;

окреме фінансування оплати послуг медпрацівників, яких залучають до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби;

впровадження електронної черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та закладами охорони здоров'я;

залучення закладів охорони здоров'я із системи Міноборони для роботи з ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я) – заклади охорони здоров'я із системи Міноборони отримають доступ до анамнезу військовозобов'язаного, зокрема в електронній медичній картці;

впровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний та зручний сервіс);

здійснення інформаційної підтримки (гаряча лінія) та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовозобов'язаним отримати допомогу.

У повідомленні Міноборони зазначається, що зміни відбуватимуться поступово, оскільки потребують коригування низки нормативно-правових актів, технічних розробок та тестування ресурсів.

Про результати роботи робочої групи Міноборони обіцяє інформувати на своїх офіційних майданчиках.