Міноборони обіцяє зробити проходження ВЛК швидшим та зручним: Е-черга та збільшення кількості

Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Кременчук, Здоров'я

Міноборони обіцяє зробити проходження ВЛК швидшим та зручним: Е-черга та збільшення кількості

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 62

 

Над удосконалення процесу проходження ВЛК працює робоча група, до якої входять представники ЗСУ, Міноборони, МОЗ, Мінветеранів та Мінцифри

В Україні планують удосконалити процес проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у Територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Над цим працює, робоча група, до якої входять підрозділи Збройних Сил України, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство цифрової трансформації України та ГО «Принцип».

У відомстві зазначають, що удосконалення процесу проходження військово-лікарської комісії передбачає:

  • збільшення кількості ВЛК шляхом їх додаткового розгортання у цивільних закладах охорони здоров'я;
  • окреме фінансування оплати послуг медпрацівників, яких залучають до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби;
  • впровадження електронної черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та закладами охорони здоров'я;
  • залучення закладів охорони здоров'я із системи Міноборони для роботи з ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я) – заклади охорони здоров'я із системи Міноборони отримають доступ до анамнезу військовозобов'язаного, зокрема в електронній медичній картці;
  • впровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний та зручний сервіс);
  • здійснення інформаційної підтримки (гаряча лінія) та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовозобов'язаним отримати допомогу.

У повідомленні Міноборони зазначається, що зміни відбуватимуться поступово, оскільки потребують коригування низки нормативно-правових актів, технічних розробок та тестування ресурсів.

Про результати роботи робочої групи Міноборони обіцяє інформувати на своїх офіційних майданчиках.

Ухвалені законопроєкти щодо реформи роботи військово-лікарських комісій: що зміниться
0
Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони ВЛК ТЦК та СП комісія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 18 від 4 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх