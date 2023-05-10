Міноборони обіцяє зробити проходження ВЛК швидшим та зручним: Е-черга та збільшення кількості

Над удосконалення процесу проходження ВЛК працює робоча група, до якої входять представники ЗСУ, Міноборони, МОЗ, Мінветеранів та Мінцифри
В Україні планують удосконалити процес проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у Територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки. Про це повідомляє Міністерство оборони.
Над цим працює, робоча група, до якої входять підрозділи Збройних Сил України, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство цифрової трансформації України та ГО «Принцип».
У відомстві зазначають, що удосконалення процесу проходження військово-лікарської комісії передбачає:
У повідомленні Міноборони зазначається, що зміни відбуватимуться поступово, оскільки потребують коригування низки нормативно-правових актів, технічних розробок та тестування ресурсів.
Про результати роботи робочої групи Міноборони обіцяє інформувати на своїх офіційних майданчиках.
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