Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У четвер, 11 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Квітки Цісик, 2-8;

вул. Лікаря Парнети, 37-67;

пров. Будівельний,10;

вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;

пров. Кузьми Дерев'янка, 17, 22;

пров. Медовий, 2-27/16;

вул. Партизанська, 11-21/1;

вул. Вадима Пугачова, 6Д;

вул. Сержанта Мельничука, 188, 215А.

За заявою користувача, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

вул. Вадима Бойка 24,26;

просп. Свободи, 92/17-98.

З 8.00 до 19.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: