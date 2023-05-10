Світовий інвестгігант, який має активи на Полтавщині, допомагатиме Фонду розвитку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock, яка є одним з акціонерів компанії Ferrexpo plc, що володіє гірничо-збагачувальними комбінатами в Кременчуцькому районі на Полтавщині, де обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням публічного та приватного капіталу. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
За словами Володимира Зеленського, зараз настав історичний момент, адже з перших днів незалежності ще не було таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні, які відповідали б масштабам і можливостям країни.
Президент додав, що для прозорості й успішності реалізації проєкту Україна залучає найкращі фінансові та консалтингові організації у світі: BlackRock, JP Morgan, McKinsey тощо.
У BlackRock сьогодні є лише один актив, пов’язаний з Україною, — компанія Ferrexpo. Фонд є акціонером гірничого гіганта протягом багатьох років. Генеральний директор Ferrexpo у квітневому інтервʼю NV Бізнес зазначав, що в компанії регулярно спілкуються з інвесторами, зокрема і про гуманітарну підтримку України під час війни, а також про напрямок відбудови та відновлення України.
Раніше ж Міністерство економіки та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали меморандум про взаєморозуміння, яким погодили розробку спеціальної платформи для залучення приватного капіталу на відновлення України.
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