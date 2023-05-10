Світовий інвестгігант, який має активи на Полтавщині, допомагатиме Фонду розвитку України

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 238 Новини компаній

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock, яка є одним з акціонерів компанії Ferrexpo plc, що володіє гірничо-збагачувальними комбінатами в Кременчуцькому районі на Полтавщині, де обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням публічного та приватного капіталу. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

— За підсумками зустрічі Міністерство економіки України підписало договір із BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України, — йдеться в повідомленні.

За словами Володимира Зеленського, зараз настав історичний момент, адже з перших днів незалежності ще не було таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні, які відповідали б масштабам і можливостям країни.

Президент додав, що для прозорості й успішності реалізації проєкту Україна залучає найкращі фінансові та консалтингові організації у світі: BlackRock, JP Morgan, McKinsey тощо.

— Ми пишаємося тим, що допомагаємо уряду України у створенні Фонду розвитку України. Для BlackRock велика честь допомагати українському народу, консультуючи уряд щодо запуску Фонду розвитку України. Відновлення країни створить значні можливості для інвесторів взяти участь у відновленні економіки. Інвестиційний виклик, що стоїть перед Україною в найближчі роки, буде величезним, — сказав Чарльз Хатамі, який курує роботу BlackRock FMA як глобальний керівник групи фінансових та стратегічних інвесторів.

У BlackRock сьогодні є лише один актив, пов’язаний з Україною, — компанія Ferrexpo. Фонд є акціонером гірничого гіганта протягом багатьох років. Генеральний директор Ferrexpo у квітневому інтервʼю NV Бізнес зазначав, що в компанії регулярно спілкуються з інвесторами, зокрема і про гуманітарну підтримку України під час війни, а також про напрямок відбудови та відновлення України.

— Інвестиційний фонд BlackRock є не лише значним інвестором у Ferrexpo, вони також очолюють фонд відновлення, який розробляється разом з McKinsey. (...) Більшість клієнтів [Ferrexpo] у Європі та деякі з наших постачальників долучилися до гуманітарної допомоги Україні, — підсумував керівник.

Раніше ж Міністерство економіки та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали меморандум про взаєморозуміння, яким погодили розробку спеціальної платформи для залучення приватного капіталу на відновлення України.