Світовий інвестгігант, який має активи на Полтавщині, допомагатиме Фонду розвитку України

Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Кременчук, Бізнес/Робота

Світовий інвестгігант, який має активи на Полтавщині, допомагатиме Фонду розвитку України

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 238 Новини компаній

 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock, яка є одним з  акціонерів компанії Ferrexpo plc, що володіє гірничо-збагачувальними комбінатами в Кременчуцькому районі на Полтавщині, де  обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням публічного та приватного капіталу. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

— За підсумками зустрічі Міністерство економіки України підписало договір із BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України, — йдеться в повідомленні.

За словами Володимира Зеленського, зараз настав історичний момент, адже з перших днів незалежності ще не було таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні, які відповідали б масштабам і можливостям країни. 

Президент додав, що для прозорості й успішності реалізації проєкту Україна залучає найкращі фінансові та консалтингові організації у світі: BlackRock, JP Morgan, McKinsey тощо.

Ми пишаємося тим, що допомагаємо уряду України у створенні Фонду розвитку України. Для BlackRock велика честь допомагати українському народу, консультуючи уряд щодо запуску Фонду розвитку України. Відновлення країни створить значні можливості для інвесторів взяти участь у відновленні економіки. Інвестиційний виклик, що стоїть перед Україною в найближчі роки, буде величезним, сказав Чарльз Хатамі, який курує роботу BlackRock FMA як глобальний керівник групи фінансових та стратегічних інвесторів. 

У BlackRock сьогодні є лише один актив, пов’язаний з Україною, компанія Ferrexpo. Фонд є акціонером гірничого гіганта протягом багатьох років. Генеральний директор Ferrexpo у квітневому інтервʼю NV Бізнес зазначав, що в компанії регулярно спілкуються з інвесторами, зокрема і про гуманітарну підтримку України під час війни, а також про напрямок відбудови та відновлення України. 

Інвестиційний фонд BlackRock є не лише значним інвестором у Ferrexpo, вони також очолюють фонд відновлення, який розробляється разом з McKinsey. (...) Більшість клієнтів [Ferrexpo] у Європі та деякі з наших постачальників долучилися до гуманітарної допомоги Україні, підсумував керівник.

Раніше ж Міністерство економіки та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали меморандум про взаєморозуміння, яким погодили розробку спеціальної платформи для залучення приватного капіталу на відновлення України.

0
Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 18 від 4 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх