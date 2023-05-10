Комунальна телерадіокомпанія замовляє собі охорону на 141 тис. гривень

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 249 Коментарів: 1

9 травня Кременчуцька комунальна телерадіокомпанія (КП «КТРК») оголосила про закупівлю послуг з фізичної охорони КП, розташованого на вул. Алітуській (колишня Жадова), 12. Очікувана вартість закупівлі — 141,2 тис. гривень. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з технічним завданням, переможець торгів повинен забезпечити охорону приміщення на одному пості за допомогою одного охоронця, що працюватиме з 8.00 до 20.00 без вихідних. Перерва — з 14.00 до 15.00. Послуги потрібно надавати до 31 грудня 2023 року.

Аукціон намічений на 17 травня.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року КП «КТРК» уклала такий самий договір із КП «Муніципальна варта». Ціна договору склала 99,6 тис. гривень. КП «Муніципальна варта» повинно було надавати забезпечити охорону приміщення на одному посту за допомогою одного охоронця, що працюватиме з 8.00 до 20.00 з 1 січня по 31 травня 2023 року. Загальна кількість робочих годин має скласти 1661, вартість 1 години роботи охоронця — 60 гривень.

На охорону комунальної ТРК за п'ять місяців витратять 100 тис. гривень

До цього договору КП «КТРК» таких послуг не замовляло.