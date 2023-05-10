11 травня зелену зону біля заводу «Кредмаш» оброблятимуть від кліщів

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Ввечері у цей день там краще не гуляти

Завтра, 11 травня, з 15.00 до 19.00 проводитимуть обробку насаджень та трави від кліщів зеленої зони біля заводу «Кредмаш» (колишній парк МЮДа). Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Працівники об’єднаного дезінфекційного центру просять кременчужан утриматись від відвідування парку. У наступні три дні прохання не заходити на траву та приділити особливу увагу гігієні відкритих частин тіла після відвідування місць відпочинку.

Такі заходи проводяться, щоб убезпечити людей від укусів паразитів та запобігти інфікуванню вірусним кліщовим енцефалітом та хворобою Лайма.