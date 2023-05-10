Настя Каменських поділилась враженнями від поїздки до Кременчуцького шпиталю для ветеранів війни

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6 травня у Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни завітала співачка NK — Настя Каменських. Артистка разом з громадською організацією «Сенсоріка» привезли з собою гуманітарну допомогу. Поділилась враженнями Настя Каменських на своїй сторінці в Instagam.

У допомогу увійшли предмети догляду за пацієнтами, медикаменти, ковдри тощо.

Також Настя Каменських виготовила тарілочку у майстерні, де наші герої відновлюють своє ментальне здоровʼя, займаючись гончарством.

За словами співачки, всі вироби, виготовлені там, будуть розіграні на благодійному аукціоні у Празі, а кошти підуть на реабілітаційне обладнання для лікарні.

— Але по-справжньому особливий момент для мене — це шеврони, які мені подарували військові. Це особлива памʼять про цю зустріч, яку я буду берегти. Нас з вами захищають неймовірні люди, це великий приклад та мотивація для кожного. Слава нашим Героям! — зазначила співачка.

Нагадаємо, що того дня Настя Каменських виступила на сцені у Кременчуцькому палаці культури.