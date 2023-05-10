Кременчужани можуть отримати кошти на ремонт пошкодженого під час війни житла

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 59

Для цього треба подати заявку в «Дії»

Відтепер українці можуть подати заявку в «Дії» на ремонт пошкодженого внаслідок воєнних дій житла* та отримати кошти на ремонт за програмою «єВідновлення». Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Послуга доступна, якщо житло (це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад, кімнат в гуртожитку) підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване. Йдеться, перш за все, про відновлення житлових будинків, які мають незначні пошкодження, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо. Максимальна сума — 200 тис. гривень.

Після подачі заявки спеціальна комісія при громаді повинна прийняти рішення щодо надання такої допомоги. Органи місцевого самоврядування мають створити такі комісії та якнайшвидше підключитися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, щоб вносити відповідну інформацію.

Хто зможе скористатись послугою? Пріоритет надаватиметься:

учасникам бойових дій,

людям з інвалідністю внаслідок війни,

ветеранам війни,

членам сімей загиблих військових,

мобілізованим,

багатодітним родинам,

людям з інвалідністю І та ІІ групи,

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу,

опікунам/піклувальникам,

прийомним батькам та патронатним вихователям,

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Як отримати компенсацію?

Спершу слід подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також згодом через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту.

Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми. Відкрити картку можна в банківському застосунку та у відділенні банку. Наразі до «єВідновлення» підключені такі банки: Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банків-партнерів поповнюватиметься в міру їх підключення до «єВідновлення». Потім цього слід подати заяву на компенсацію в «Дії».



Після подання заявки спеціальна комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить суму, яка буде нарахована. Розрахунок суми допомоги здійснюватиметься на основі ухваленого урядом чек-листа.

Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання. Після цього громадянин, який подав заяву на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку «єВідновлення».

Як можна використати допомогу?

Кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт. Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь в програмі через портал «Дія».

Використати компенсацію можна буде протягом 1 року з моменту її нарахування.

Протягом 10 травня українці почали активно подавати заявки на грошову допомогу по програмі «єВідновлення» і перевантажили систему. Технічні команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України вже працюють над недоліками та усунуть їх впродовж найближчого часу.

Додаткові питання щодо «єВідновлення» можна поставити, звернувшись на урядову гарячу лінію 1545, а також до команди підтримки «Дії».

Зверніть увагу, що громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу. Але Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України вже працює над механізмом відшкодування, зокрема і через механізм репарацій. Міністерство закликає зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, аби в майбутньому претендувати на частину репарацій Росії.

*За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.