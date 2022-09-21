Що робити, якщо внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено майно – пояснення від Кременчуцької РВА

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 162

Алгоритм дій для приватних та юридичних осіб у разі пошкодження чи знищення майна

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації створений відділ містобудування та архітектури, який обслуговує 8 із 12 територіальних громад району.

Власні відділи чи управління містобудування та архітектури створені лише у Кременчуцькій, Горішньоплавнівській, Глобинській та Градизькій територіальних громадах.

На ранковому брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації начальник відділу містобудування та архітектури Олександра Котяй розповіла журналістам про алгоритм дій для приватних та юридичних осіб у разі пошкодження чи знищення їх нерухомого майна у разі ворожих обстрілів.

За її словами, ці питання врегульовані постановою Кабміну від 19.04.2022 року

№ 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд».

Цією постановою визначені кроки, які має зробити власник нерухомого майна після його пошкодження внаслідок російської агресії:

Викликати на місце знаходження пошкоджених будівель і споруд представників поліції та ДСНС, щоб зафіксувати факт пошкодження майна внаслідок збройної агресії рф та отримати відповідні акти від Нацполіції та ДСНС. Написати заяву до органу місцевого самоврядування про проведення обстеження пошкодженого об'єкта. Органи місцевого самоврядування створили спеціальні комісії, які займаються цим питання. Зокрема, така комісія створена і Кременчуцької міською радою. Комісія складає акт обстеження пошкодженого об'єкта та оцінює заподіяну шкоду. Складений акт щодо пошкодженого об'єкта комісія ОТГ вносить до єдиного державного реєстру пошкоджених внаслідок збройної агресії рф будівель і споруд. Органи місцевого самоврядування приймають рішення про демонтаж будівлі чи споруди, якщо згідно з висновками комісії її відновлення неможливе. У майбутньому, після прийняття відповідних нормативних актів, власник пошкодженого об'єкта зможе отримати компенсацію за нанесену його нерухомому майну шкоду на підставі даних з єдиного державного реєстру пошкоджених внаслідок збройної агресії рф будівель і споруд.

Олександра Котяй пояснила, що у перші дні війни, до прийняття постанови Кабміну №473 та до створення відповідних комісії при органах місцевого самоврядування, районна військова адміністрація займалася обслідуваннями пошкоджених внаслідок збройної агресії рф об’єктів. Але вносити їх в державний реєстр не могла, бо це повноваження органів місцевого самоврядування. Наразі Кременчуцька РВА цим не займається, хоча її представники входять до комісій, створених в територіальних громадах району.

Резюмуючи все сказане, Олександра Котяй порадила тим власникам, будівлі та споруди яких постраждали внаслідок російських обстрілів, діяти відповідно встановленого урядом алгоритму.

На питання, як бути мешканцям багатоповерхівок, у яких після ракетного удару по «Амстору» досі не застелені вікна у під’їздах, вона зазначила, що вони мають вимагати від своїх ОСББ чи керуючих кампаній діяти саме таким чином та засклити вікна.

— Знаю, що у Кременчуці експлуатуючи кампанії зараз виконують роботи по заскленню під’їздів, що постраждали від ракетного обстрілу «Амстора», своїм коштом. Те що вибиті вікна були закриті поліетиленом — це тимчасовий захід, щоб прикрити під’їзди від вітру та дощу. До настання холодів міський голова обіцяв завершення цих робіт, — зазначила Олександра Котяй.

Вона додала, що всього після 24 лютого у районі було 19 випадків звернень щодо пошкодження нерухомого майна внаслідок збройної агресії рф та додала, що іншою постановою Кабміну від 19 квітня № 474 затверджено порядок виконання робіт з демонтажу об`єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

Це питання актуальне для власників ТЦ «Амстор» та Кременчуцької територіальної громади.

— Найбільш затребуваними послугами, які надає наш відділ сьогодні – це послуги, пов’язані з індивідуальним житловим будівництвом у сільській місцевості. Наші люди вірять в перемогу Україні й будують житло навіть під час війни. Отже, ми обов’язково переможемо та відбудуємо Україну! — заявила Олександра Котяй.