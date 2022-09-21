Що робити, якщо внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено майно – пояснення від Кременчуцької РВА

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації створений відділ містобудування та архітектури, який обслуговує 8 із 12 територіальних громад району.
Власні відділи чи управління містобудування та архітектури створені лише у Кременчуцькій, Горішньоплавнівській, Глобинській та Градизькій територіальних громадах.
На ранковому брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації начальник відділу містобудування та архітектури Олександра Котяй розповіла журналістам про алгоритм дій для приватних та юридичних осіб у разі пошкодження чи знищення їх нерухомого майна у разі ворожих обстрілів.
За її словами, ці питання врегульовані постановою Кабміну від 19.04.2022 року
№ 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд».
Цією постановою визначені кроки, які має зробити власник нерухомого майна після його пошкодження внаслідок російської агресії:
Олександра Котяй пояснила, що у перші дні війни, до прийняття постанови Кабміну №473 та до створення відповідних комісії при органах місцевого самоврядування, районна військова адміністрація займалася обслідуваннями пошкоджених внаслідок збройної агресії рф об’єктів. Але вносити їх в державний реєстр не могла, бо це повноваження органів місцевого самоврядування. Наразі Кременчуцька РВА цим не займається, хоча її представники входять до комісій, створених в територіальних громадах району.
Резюмуючи все сказане, Олександра Котяй порадила тим власникам, будівлі та споруди яких постраждали внаслідок російських обстрілів, діяти відповідно встановленого урядом алгоритму.
На питання, як бути мешканцям багатоповерхівок, у яких після ракетного удару по «Амстору» досі не застелені вікна у під’їздах, вона зазначила, що вони мають вимагати від своїх ОСББ чи керуючих кампаній діяти саме таким чином та засклити вікна.
Вона додала, що всього після 24 лютого у районі було 19 випадків звернень щодо пошкодження нерухомого майна внаслідок збройної агресії рф та додала, що іншою постановою Кабміну від 19 квітня № 474 затверджено порядок виконання робіт з демонтажу об`єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.
Це питання актуальне для власників ТЦ «Амстор» та Кременчуцької територіальної громади.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер