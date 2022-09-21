На Полтавщині виявили незаконну порубку лісу

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20 вересня, близько 13.00, у селищі Полтавського району поліцейський виявив факт незаконної порубки лісу місцевим мешканцем. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

До відділення поліції №4 (м. Зіньків) поліцейський Опішнянської громади повідомив, що в с. Опішня, виявив причіп до трактора із розпиляними фрагментами дерев та місцевого 54-річного чоловіка, який рубав деревину без дозвільних документів

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група та задокументувала кримінальне правопорушення.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.246 (Незаконна порубка дерев у лісі, що заподіяла істотну шкоду) КК України.

У разі доведення вини судом фігурантові загрожує покарання у вигляді штрафу від тисячі до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25,5 тис. грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.