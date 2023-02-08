На охорону комунальної ТРК за п'ять місяців витратять 100 тис. гривень

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1 лютого 2023 року КП «Кременчуцька телерадіокомпанія» (КП «КТРК») уклала з КП «Муніципальна варта» договір на надання послуг з фізичної охорони приміщення КТРК, розташованого по вул. Алітуській (колишня Жадова), 12. Вартість угоди склала 99,6 тис. гривень. Про це йдеться в оголошенні системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з угодою, КП «Муніципальна варта» повинно забезпечити охорону приміщення на одному посту за допомогою одного охоронця, що працюватиме з 8.00 до 20.00 з 1 січня по 31 травня 2023 року. Загальна кількість робочих годин має скласти 1661, вартість 1 години роботи охоронця — 60 гривень.

Зазначимо, що раніше КП «КТРК» таких послуг не замовляло.

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Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», на охорону приміщення адмінбудівлі з бюджету міста витратять 382,2 тис. гривень. Відповідний договір мерія уклала на початку січня 2023 року із військовою частиною 3059 Національної гвардії. Охорона, згідно з договором, має працювати за графіком чиновників мерії: понеділок — четвер — з 8.00 до 18.00, п’ятниця — з 8.00 до 17.00, крім святкових та вихідних днів.

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Крім того, у місті вирішили оплатити послуги харчування людей, що здійснюють цілодобову та посилену охорону адмінбудівлі виконавчого комітету. Рішення виконкому затвердили 13 січня депутати Кременчуцької міськради. На ці потреби зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 98 тис. гривень.