У громадському автотранспорті обмежили використання музики пасажирами

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 138

Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв, наприклад слухають музику через колонку чи телефон без використання навушників.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, Кабмін на вчорашньому засіданні вніс відповідні зміни до «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту».

Водіям також заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволяється, тільки якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.

Те ж саме стосується і таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

Постанову прийнято на виконання Закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року.

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