У громадському автотранспорті обмежили використання музики пасажирами

Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв, наприклад слухають музику через колонку чи телефон без використання навушників.
Як повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, Кабмін на вчорашньому засіданні вніс відповідні зміни до «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту».
Водіям також заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволяється, тільки якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.
Те ж саме стосується і таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.
Постанову прийнято на виконання Закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року.
Читайте також:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.