У громадському автотранспорті обмежили використання музики пасажирами

Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Кременчук, Споживач, Україна, Світ

У громадському автотранспорті обмежили використання музики пасажирами

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 138

 

Кабмін ухвалив відповідну постанову

Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв, наприклад слухають музику через колонку чи телефон без використання навушників.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, Кабмін на вчорашньому засіданні вніс відповідні зміни до «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту».

Водіям також заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволяється, тільки якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.

Те ж саме стосується і таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

Постанову прийнято на виконання Закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року.

Читайте також:

1
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: громадський транспорт автомобільний транспорт заборона постанова законодавство КМУ автобуси музика
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 18 від 4 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх