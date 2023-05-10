На Кременчуччині залатали дорогу Хорол - Семенівка - Кременчук

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Тепер дорожні служби переходять до ліквідації ямковості на ділянці від Семенівки

У Кременчуцькому районі завершили ремонт автодороги Т-17-16 Хорол — Семенівка — Кременчук. Як повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області (колишня Служба автомобільних доріг Полтавщини), вдалося відремонтувати 6,3 тис. кв. метрів зруйнованого покриття. Ремонтували — «великими картами».

«Деякі ділянки перебували в катастрофічному стані, відтак за наявності фінансування першочергово вирішено забезпечити проїзд цим автошляхом. У зв’язку із закриттям мосту в с.Липове ця дорога стала об’їздом для трафіку, який рухається з Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької областей в сторону Києва та Черкас», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ліквідація ямковості дорожники продовжили на ділянці від Семенівки до автодороги М-03 Київ — Харків.

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