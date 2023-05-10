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Кременчук

Експертиза підтвердила, що біля міста-побратима Кременчука у Польщі впала російська ракета

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 318

  

За даними журналістів RMF24, це залишки ракети «повітря — земля»

Попередні висновки Технологічного інституту Повітряних сил Польщі свідчать про те, що крилата ракета Х-55, скоріше за все, прилетіла зі східного кордону. Такого озброєння польська армія не має ні в техніці, ні на складах. Про це повідомляє видання RMF FM із посиланням на джерела.

Біля міста-побратима Кременчука у Польщі знайшли уламки російської ракети

Це суперечить початковій версії про те, що під Бидгощем знайшли ракету, яка була запущена з польського полігону, наприклад, під час навчань чи випробувань систем ППО.

— Якщо підтвердиться, що це крилата ракета Х-55, це означатиме, що вона була запущена з російського літака і прилетіла до нас із-за східного кордону, — вказує видання.

У середині грудня 2022 року росіяни здійснили масований обстріл української території. Для нападу вони використовували в тому числі літаки, дислоковані в Білорусі. Саме тоді, ймовірно, російська ракета могла залетіти до Польщі.

Як вказують в RMF FM, польські служби бачили об'єкт, який летів у бік Польщі. Вони відстежували його, але втратили з поля зору під Бидгощем. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де наприкінці квітня випадкова людина виявила залишки ракети.

Журналісти стверджують, що пошуки слідів об'єкта, який бачили службовці, проводилися відразу після інциденту. Водночас після невдач їх припинили, зокрема через складні погодні умови — сильні сніжні бурі.

Журналісти також запевняють, що польські військові, всупереч своїм обов’язкам, не повідомили прокуратуру про порушення повітряного простору країни невстановленим об’єктом.

— Схоже, польська армія проігнорувала інцидент або хотіла його зам'яти. Одна лише підозра про порушення повітряного простору Польщі має призвести до повідомлення правоохоронних органів. Обставини кожного незаконного перетину кордону чи порушення території Польщі має пояснити прокуратура, — зазначили в RMF FM.

У грудні жодного повідомлення у цій справі до слідства не надходило, і, як з'ясували кореспонденти RMF FM, провадження у цій справі не було порушено аж до кінця квітня цього року.

Нагадаємо, що біля польського міста Замостя, що приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща, знайшли залишки невпізнаного військового об’єкта. У Міністерстві оборони Польщі наголосили, що ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців.

За даними журналістів RMF24, це залишки ракети «повітря — земля». Її знайшли 25 квітня 2023 року. Невідомо, який час вона лежала в лісі: кілька днів чи кілька тижнів. На уламках помітили написи російською мовою. У ракеті була відсутня бойова частина.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Бидгощ Польща війна ракетний обстріл
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