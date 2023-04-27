Біля міста-побратима Кременчука у Польщі знайшли уламки російської ракети

У лісі поблизу міста Бидгощ (міста-побратима Кременчука), що у центрально-північній Польщі, знайшли уламки об’єкта військового призначення; журналісти дізналися, що це може бути російська ракета «повітря-земля». Про це повідомляє RMF24.
Журналісти RMF FM зі своїх джерел дізналися, що це, ймовірно, ракета класу повітря-земля і її знайшли у вівторок, але впала вона, схоже, ще якийсь час тому. На уламках нібито є написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва, та нібито відсутня бойова частина. У прокуратурі Гданська відмовилися коментувати припущення. Від місцевих мешканців у коментарях польським ЗМІ лунали припущення, що впала ракета або безпілотник.
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