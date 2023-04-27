Біля міста-побратима Кременчука у Польщі знайшли уламки російської ракети

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 376

У лісі поблизу міста Бидгощ (міста-побратима Кременчука), що у центрально-північній Польщі, знайшли уламки об’єкта військового призначення; журналісти дізналися, що це може бути російська ракета «повітря-земля». Про це повідомляє RMF24.

- Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкту. Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців, – заявили вранці в офіційному Twitter міністерства оборони.

- Військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія, – написав у своєму Twitter генпрокурор Збігнєв Зьобро.

Журналісти RMF FM зі своїх джерел дізналися, що це, ймовірно, ракета класу повітря-земля і її знайшли у вівторок, але впала вона, схоже, ще якийсь час тому. На уламках нібито є написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва, та нібито відсутня бойова частина. У прокуратурі Гданська відмовилися коментувати припущення. Від місцевих мешканців у коментарях польським ЗМІ лунали припущення, що впала ракета або безпілотник.