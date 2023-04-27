Сьогодні вночі у Пирятині сталась ДТП: водія мікроавтобуса затиснуло в салоні

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 264

Сьогодні, 27 квітня, о 2.55, на автодорозі поблизу міста Пирятин Лубенського району сталась ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Відомо, що зіткнулись вантажівка та мікроавтобус. Водія мікроавтобуса затиснуло в салоні. Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували постраждалого та передали працівникам Екстреної медичної допомоги.

На місці працювала 19 державна пожежно-рятувальна частина.